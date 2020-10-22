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Кокорин рассказал о запрете игрокам «Зенита» высказываться о его суде

сегодня, 15:24

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что его бывшим партнёрам по «Зениту» установили определенный запрет во время судебного разбирательства по его делу.

Я знаю, что в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказаться, вообще никто – вплоть до расторжения контракта.

Кто-то не хотел лезть. Но всё равно Иванович, капитан команды, ему отдельный респект, он высказался, как считает нужным: «Никто не может мне запретить, если я хочу что-то сказать, пару недель назад мы играли вместе, а сейчас он попал в тяжёлую ситуацию. Почему я не могу высказаться? Я имею своё личное мнение».

Я считаю, что это правильно.

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2020 год.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:46
Потому что Иванович мужик а остальные со страху языки в опу засунули по свисту сверху. Особенно Дзюба-где то смелый а как партнер по клубу встрял-я не я хата моя с краю..
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 15:38
Иванович то мужик, а Кокорин тупой такой, аж грустно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:37
Иванович мужик!
nubom
nubom
сегодня в 15:35
.. это помогло: в прошлом сезоне Зенит играл гораздо лучше....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:28
иди на матч тв играть не можешь будешь там с коллегами умничать))
David Young
David Young
сегодня в 15:25
Слишком много разговоров о том деле.
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