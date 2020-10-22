Кокорин рассказал о запрете игрокам «Зенита» высказываться о его суде

Нападающий «Спартака» рассказал, что его бывшим партнёрам по «Зениту» установили определенный запрет во время судебного разбирательства по его делу.

Я знаю, что в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказаться, вообще никто – вплоть до расторжения контракта.

Кто-то не хотел лезть. Но всё равно Иванович, капитан команды, ему отдельный респект, он высказался, как считает нужным: «Никто не может мне запретить, если я хочу что-то сказать, пару недель назад мы играли вместе, а сейчас он попал в тяжёлую ситуацию. Почему я не могу высказаться? Я имею своё личное мнение».

Я считаю, что это правильно.