Кокорин рассказал о запрете игрокам «Зенита» высказываться о его суде

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что его бывшим партнёрам по «Зениту» установили определенный запрет во время судебного разбирательства по его делу.
Я знаю, что в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказаться, вообще никто – вплоть до расторжения контракта.
Кто-то не хотел лезть. Но всё равно Иванович, капитан команды, ему отдельный респект, он высказался, как считает нужным: «Никто не может мне запретить, если я хочу что-то сказать, пару недель назад мы играли вместе, а сейчас он попал в тяжёлую ситуацию. Почему я не могу высказаться? Я имею своё личное мнение».
Я считаю, что это правильно.
Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2020 год.