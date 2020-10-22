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Орлов: «Можем ли мы сказать, что „Зенит“ бился за победу?»

сегодня, 15:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» прокомментировал поражение «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

Опять зенитовцев не хватило на весь матч. Первый тайм провели вальяжно, академично, будто бы думали: «Да всё равно забьём». У «Брюгге» же пять основных игроков вообще не вышли на матч – это половина команды. Видимо, это расхолаживает. Даже не знаю, как это объяснить. Почему у игроков нет мотивации на Лигу чемпионов? Играют дома, 20 тысяч зрителей, прекрасное поле… Ну что ещё надо? А когда пропустили, клюнул жареный петух. Как понеслись! Казалось, всё будет нормально. Ловрен хорошо пробил, сравняли счёт. Но опять концовка матча. Почему не хватает сил? Это уже тенденция. Команда не готова функционально.

Я с интересом смотрел за «Локомотивом» и «Краснодаром». Они молодцы, взяли очки. Это говорит о том, что можно настроить себя так, чтобы концовку провести на высоком уровне. Дело в мотивации, игроках, тренерах. Вот эти две команды выдержали, взяли по очку на выезде, и все сравнивают их с «Зенитом». Болельщик всегда простит своей команде, если она будет отдавать все силы. Ну, бывает такое, что не получается, у кого-то мастерства не хватает, но можем ли мы сказать, что «Зенит» бился за победу?

Ерохин до этого был героем. Ну что ж вы выпустили его на 88-й минуте? Я сам был футболистом. Вот я играю, забиваю, а тренер меня не выпускает на ответственный матч. Да я бы с ним, наверное, разругался. Какие у вас мотивы, господин тренер? Почему вы мне не доверяете? Семак говорит, что решили поменять тактику, но тактику всегда выбирают, отталкиваясь от возможностей футболистов. Ну если игра так пошла, выпусти Ерохина. Очевидно, что тренерскому штабу большой минус за эту игру.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:50
это болезнь российского футбола, а лечить нужно в газпроме, рпл, судейском корпусе и т.д. и т.п.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:47
Критика по делу...
VAN ARM
VAN ARM ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:44
про мизерные зарплаты футболистов не забудь))))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:43
посоветуйся по этому поводу с уткиным и боярским)))))ну и ловчева спросите))))
makkie
makkie
сегодня в 15:41
Проблема гораздо глубже.
Сегодняшнему Брюгге проиграл бы любой российский клуб, даже не сомневаюсь. Бельгийцы объективно были сильнее и увереннее. Это проблема российского футбола.

Тепличные условия, мизерная конкуренция, частые кризисы лидеров, слабое управление со стороны РПЛ и РФС - всё это приводит к отсутствию прогресса в нашем футболе. Ничего удивительного не произошло.
Теперь за счастье ничьи с такими командами как Ренн и Зальцбург.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:40
Настроение команды зависит от тренера.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 15:34
ну тут он прав, мы готовы простить любое поражение, но если команда бьётся
вот Краснодар и Локо бились, а Зенит вышел обыграть какой то Брюгге "на классе"
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:33, ред.
Экспертный эксперт, лазурный рупор, живой агитационный лист Зенита спустя два дня разнес в пух и прах функционал футболистов лучшей команды и фаворита РПЛ и действия ее непогрешимого рулевого. Значит ли это, что нам надо ждать нового главного тренера у этой замечательной команды?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:32, ред.
А зачем до матча ролик выпускать с голубой эскадрой!? Клоуны! "Малком-артиллерист...Семак-старлей...Азмун-принц Персии...и тд. Чё народ смешить!?)).
Давно после Брюгге не обьедался так сметаной😂.
Поделом дутой эскадре). Но ролик то каков!!!?))
Клоуны. Ахахахахаха..
Пацана только, да артиста жалко. Участвовавшие в этом цирке).
Aris
Aris
сегодня в 15:25
Не хватило сил...

Мешки с деньгами очень тяжёлые, да и курдюк .....
Нужно бегать и играть, и не дать милости от админресурса, судей и УЕФА, да и ФИФА....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:24
Если бы Зенит при точно такой же игре всё-таки выиграл бы, то Орлов соловьём заливался бы и всех расхваливал. А при поражении надо конечно покритиковать обязательно и на ошибку указать. Он просто флюгер
Роман Шнейдерман
Роман Шнейдерман
сегодня в 15:23
А может Г. С. скажет, что тренер слабоват?, когда вы видели от Зенита нормальную игру?
Faustello
Faustello
сегодня в 15:21
Мы плывём на льдине
Как на брюггантине
По седым суровым морям)))
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 15:14
Вот он! Дождались спичрайтера питерского!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Пол матча пешком ходили..77ки
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:09
Бился...и убился...
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