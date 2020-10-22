«Почему убивают невинных? Хватит». Мозес — о протестах в Нигерии

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в своем твиттере поддержал акцию против неправомерных действий полиции в Нигерии.
«Почему убивают невинных протестующих? Хватит. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», – написал Мозес, добавив хэштег #PrayForNigeria.
Волнения в Нигерии были вызваны действиями Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. SARS обвиняют в актах вымогательства, пытках, фальсификациях и шантажах.
В результате столкновений с полицией погибли местные жители.
Why are innocent protestors being killed?— Victor Moses (@VictorMoses) October 22, 2020
Enough is enough.
Nigerians have the right to protest and not be killed for it. #PrayForNigeria🙏🏿 pic.twitter.com/K1IiRU1YaC
Правильно написал mihaluch: Африка-дело тёмное... От себя добавлю: Политика-дело "грязное".... Нельзя объективно разобраться, из своего региона, что в действительности происходит за тысячи километров от того места, где ты находишься....
Правильно написал mihaluch: Африка-дело тёмное... От себя добавлю: Политика-дело "грязное".... Нельзя объективно разобраться, из своего региона, что в действительности происходит за тысячи километров от того места, где ты находишься....