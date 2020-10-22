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«Почему убивают невинных? Хватит». Мозес — о протестах в Нигерии

сегодня, 16:46

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в своем твиттере поддержал акцию против неправомерных действий полиции в Нигерии.

«Почему убивают невинных протестующих? Хватит. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», – написал Мозес, добавив хэштег #PrayForNigeria.

Волнения в Нигерии были вызваны действиями Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. SARS обвиняют в актах вымогательства, пытках, фальсификациях и шантажах.

В результате столкновений с полицией погибли местные жители.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:13
Я против насилия, но, чтобы судить, осуждать, происходящее, надо там побывать и увидеть всё "своими глазами", да и то, сложно разобраться. Журналистам не верю, так как, сколько раз было, что информация прессы, впоследствии оказывалась наглой, циничной ложью, да и популистские заявления не очень одобряю...

Правильно написал mihaluch: Африка-дело тёмное... От себя добавлю: Политика-дело "грязное".... Нельзя объективно разобраться, из своего региона, что в действительности происходит за тысячи километров от того места, где ты находишься....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:49
Африка дело тёмное.
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