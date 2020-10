«Почему убивают невинных? Хватит». Мозес — о протестах в Нигерии

Полузащитник «Спартака» в своем твиттере поддержал акцию против неправомерных действий полиции в Нигерии.

«Почему убивают невинных протестующих? Хватит. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», – написал Мозес, добавив хэштег #PrayForNigeria.

Волнения в Нигерии были вызваны действиями Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. SARS обвиняют в актах вымогательства, пытках, фальсификациях и шантажах.

В результате столкновений с полицией погибли местные жители.

Why are innocent protestors being killed?

Enough is enough.

Nigerians have the right to protest and not be killed for it. #PrayForNigeria🙏🏿 pic.twitter.com/K1IiRU1YaC