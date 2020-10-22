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Мещеряков: «Очень хочется, чтобы у Миранчука всё получилось в „Аталанте“»

сегодня, 15:40

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от дебюта экс-хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука за «Аталанту». Алексей вышел на замену в концовке встречи с «Мидтьюлландом» в ЛЧ и отметился шикарным голом.

Я очень рад за Алексея, за то, что у него получается на новом месте. Он прекрасный игрок, прекрасный человек. Мне очень хочется, чтобы у него по-настоящему получилось в «Аталанте», чтобы он играл лучше, забивал больше. Фактически, он открывает путь не только себе, но и другим молодым игрокам, в том числе — из «Локомотива».

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shlomo
shlomo
сегодня в 15:53
Это называется если дают тебе шанс, то им надо воспользоваться..и как Алексей им воспользовался любо дорого посмотреть и пересмотреть...первый удар за «Аталанту» и мяч в сетке....очень понравилось интервью Александра Воронкова ( первый тренер Алексея ): "Не каждый сможет забить таким ударом. Это закладывается генетически. Это не тренируется. С таким ударом просто надо родиться...." ...хочется пожелать только всего хорошего Алексею, пусть все получится!!!
drug01
drug01
сегодня в 15:41
Желаем удачи и здоровья
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