Мещеряков: «Очень хочется, чтобы у Миранчука всё получилось в „Аталанте“»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от дебюта экс-хавбека «железнодорожников» за «Аталанту». Алексей вышел на замену в концовке встречи с «Мидтьюлландом» в ЛЧ и отметился шикарным голом.

Я очень рад за Алексея, за то, что у него получается на новом месте. Он прекрасный игрок, прекрасный человек. Мне очень хочется, чтобы у него по-настоящему получилось в «Аталанте», чтобы он играл лучше, забивал больше. Фактически, он открывает путь не только себе, но и другим молодым игрокам, в том числе — из «Локомотива».