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Медведев — о словах Кокорина: «Никаких запретов не было и быть не могло»

сегодня, 16:13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление бывшего нападающего команды Александра Кокорина, который сейчас выступает за «Спартак».

Недавно форвард заявил, что руководство петербургского клуба запретило футболистам высказываться на тему его судебного разбирательства.

«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», — заявил Медведев.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:26
Медведеву доверяют все, всегда и во всём ! )
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 17:25
Ответ Станиславского : "Не верю ."
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 17:22
Согласен. У них запрет стоит на игру в футбол) Семака строго взяли под эту идею...никаких комбинаций , не дай Бог в пас начнете играть!!Чисто бросайте на Дзюбу и бабки лопатой гребсти будем
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:20
Почему то даже не удивлен что есть запреты.
Например все давно знают, что существуют запреты на Матч ТВ
что бы не критиковали зенит в прямом эфире.
Газпромовские захватили канал и заставляют говорить только положительные моменты про зенит. Судья Игорь Федотов в матче ЦСА-зенит посмел заявить что за 100% фол Азмуна на Облякове должен был получить красную карточку. За что моментально был отстранен от эфиров. зенит так увлекся погоней за статусом самого популярного клуба России, что даже не заметил, как стал самым ненавидимым, причем безо всяких кавычек и с большим отрывом. После угрюмой игры в стартовом туре Лиги чемпионов против Брюгге и бесславного поражения достаточно зайти на любой футбольный или спортивный сайт, что бы убедиться как народ "любит" зенит.
Добряк
Добряк
сегодня в 17:17
Видимо оба врут...
Juve14
Juve14
сегодня в 17:07
Зачем Кокорину врать об этом?
cska1948
cska1948
сегодня в 16:49
Чему вы удивляетесь? Разве кто-нибудь из вас ожидал, что Медведев подтвердит правоту слов Кокорина?
Брулин
Брулин
сегодня в 16:44
Самое смешное, что когда говорят управленцы зенита и ска, им никто не верит, даже если они говорят правду. Питерская реальность во всем, уже и вилки для снятия лапши с ушей заканчиваются
Faustello
Faustello ответ ПлеймейкерЪ (раскрыть)
сегодня в 16:39
Надо чтобы до красного дотронулись!)))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:33
запретили против политики власти идти
makkie
makkie
сегодня в 16:32, ред.
Кокорин всю правду-матку про питерских врунишек вскрывает!
И никакие отмазки Медведева тут не помогут.
Его, кстати, даже свои не переваривают - болтает без умолку, а дел с гулькин нос!
Альфамен
Альфамен
сегодня в 16:29
Кстати да,каким бы 77м не был Кокорин,но почему-то в этой ситуации ему веры больше чем функционеру Зенита
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 16:23
Кокорину больше веры, чем всяким газпромовским соскльщикам!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:17
Все равно не узнаешь кто правду говорит.
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