Медведев — о словах Кокорина: «Никаких запретов не было и быть не могло»

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сегодня, 16:13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление бывшего нападающего команды , который сейчас выступает за «Спартак».

Недавно форвард заявил, что руководство петербургского клуба запретило футболистам высказываться на тему его судебного разбирательства.

«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», — заявил Медведев.