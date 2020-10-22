Медведев — о словах Кокорина: «Никаких запретов не было и быть не могло»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление бывшего нападающего команды Александра Кокорина, который сейчас выступает за «Спартак».
Недавно форвард заявил, что руководство петербургского клуба запретило футболистам высказываться на тему его судебного разбирательства.
«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», — заявил Медведев.
Например все давно знают, что существуют запреты на Матч ТВ
что бы не критиковали зенит в прямом эфире.
Газпромовские захватили канал и заставляют говорить только положительные моменты про зенит. Судья Игорь Федотов в матче ЦСА-зенит посмел заявить что за 100% фол Азмуна на Облякове должен был получить красную карточку. За что моментально был отстранен от эфиров. зенит так увлекся погоней за статусом самого популярного клуба России, что даже не заметил, как стал самым ненавидимым, причем безо всяких кавычек и с большим отрывом. После угрюмой игры в стартовом туре Лиги чемпионов против Брюгге и бесславного поражения достаточно зайти на любой футбольный или спортивный сайт, что бы убедиться как народ "любит" зенит.
Например все давно знают, что существуют запреты на Матч ТВ
что бы не критиковали зенит в прямом эфире.
Газпромовские захватили канал и заставляют говорить только положительные моменты про зенит. Судья Игорь Федотов в матче ЦСА-зенит посмел заявить что за 100% фол Азмуна на Облякове должен был получить красную карточку. За что моментально был отстранен от эфиров. зенит так увлекся погоней за статусом самого популярного клуба России, что даже не заметил, как стал самым ненавидимым, причем безо всяких кавычек и с большим отрывом. После угрюмой игры в стартовом туре Лиги чемпионов против Брюгге и бесславного поражения достаточно зайти на любой футбольный или спортивный сайт, что бы убедиться как народ "любит" зенит.
И никакие отмазки Медведева тут не помогут.
Его, кстати, даже свои не переваривают - болтает без умолку, а дел с гулькин нос!
И никакие отмазки Медведева тут не помогут.
Его, кстати, даже свои не переваривают - болтает без умолку, а дел с гулькин нос!