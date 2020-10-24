Хаджи: «Жалею, что в своё время Гинер не купил „Спартак“»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что нынешней президент ЦСКА Евгений Гинер мог приобрести красно-белых.

Почему в ЦСКА нет чехарды, как в других клубах? Руководители нормальные. Как я жалею, что не Гинер тогда купил «Спартак», хотя очень хотел. Не получилось.

Нет, конечно, Червиченко тоже вовремя пришел. Я тогда думал, что надолго, но потом понял, что он ставленник «Лукойла». При всем уважении к Заварзину и Есауленко, у них не было своих денег. Когда зарплаты были не такими большими, то за счет Лиги чемпионов мы еще как-то выкручивались. А когда зарплаты футболистов существенно поднялись, деньги находить стало сложнее. Вот здесь Червиченко появился вовремя.

Его самая крупная ошибка, что с Романцевым не нашел общий язык. Все прекрасно понимали, что убери Олега Ивановича — и «Спартака» не будет.