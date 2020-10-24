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Хаджи: «Жалею, что в своё время Гинер не купил „Спартак“»

сегодня, 11:20

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что нынешней президент ЦСКА Евгений Гинер мог приобрести красно-белых.

Почему в ЦСКА нет чехарды, как в других клубах? Руководители нормальные. Как я жалею, что не Гинер тогда купил «Спартак», хотя очень хотел. Не получилось.

Нет, конечно, Червиченко тоже вовремя пришел. Я тогда думал, что надолго, но потом понял, что он ставленник «Лукойла». При всем уважении к Заварзину и Есауленко, у них не было своих денег. Когда зарплаты были не такими большими, то за счет Лиги чемпионов мы еще как-то выкручивались. А когда зарплаты футболистов существенно поднялись, деньги находить стало сложнее. Вот здесь Червиченко появился вовремя.

Его самая крупная ошибка, что с Романцевым не нашел общий язык. Все прекрасно понимали, что убери Олега Ивановича — и «Спартака» не будет.

Ранее Александр Хаджи поделился мнением об уходе Юрия Сёмина из «Локомотива».

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 12:00
Кто бы говорил!)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:52
Спартак не смог купить...теперь приходиться судей покупать...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:48
Давно это было.
Igo0rek
Igo0rek ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 11:46
Так он до ЦСКА, хотел купить Спартак, просто не получилось))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:31
Гинер не сумасшедший, чтобы купить спартак.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:25
Червь по ходу мало с кем находит общий язык)
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 11:23
Его самая крупная ошибка, что с Романцевым не нашел общий язык.
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С алкоголиком можно найти только один общий язык. Но тогда бы спартак точно не играл б в ПЛ, а был бы обычным любительским клубом
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 11:21
Жалею? Слава Богу!
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