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Гаджиев: «Нельзя сказать, что Кокорин потерял своё мастерство»

сегодня, 10:42

Бывший наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил игровую форму форварда «Спартака» Александра Кокорина.

Вернулся из тюрьмы он не в «Спартак», а в «Сочи». Вот там он рвал, метал и забивал. Психологическое состояние человека — сложная тема, особенно профессионального спортсмена, который постоянно находится на виду. Как говорится, чужая душа — потёмки. Мне сложно давать оценку Кокорину. Знаю, что он очень талантливый футболист, который не реализовал свой потенциал. Об этом можно говорить уверенно. Сейчас, кажется, Александру не хватает внутренней энергии, в то время как в «Сочи» он дышал полной грудью.

Бывает так, что вы вроде хотите чего-то, но смотришь — а глаза пустые. Нельзя ведь сказать, что Кокорин потерял своё мастерство. Думаю, не стоит всерьёз говорить и о том, что Александр ещё не до конца встроен в игру «Спартака».

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:07
Коко - пока себя не проявил, что даже во второй список сборной России не числится..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:47
О нем много разговоров, а игры давно нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:14, ред.
Обиделсяна Зенит, а клуб ему добра желал. В " ссылке" в Сочи он набрал отличную форму, прогрессировал. Казалось бы, вернись в Зенит, играй, там и сборная недалеко. Нет, включил обиженку, пошел за деньгами и бонусами. И чьо теперь? Толи травмирован, толи играть не хочет, толи в состав конкуренцию не выдерживает. Вот и доказал всем и всё...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:11
Как можно потерять то, чего не было?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:08
Конченный малкаш, ему место в тюрьме !
Mangur
Mangur
сегодня в 10:59
Мастерство не пропить
shlomo
shlomo
сегодня в 10:58
Ну для начала хочется сказать, что В РПЛ новый лимит на легионеров: 8 иностранцев + 17 паспортистов в заявке на сезон (очевидно, что спрос на качественных российских игроков вырастет, а проверенных вариантов на рынке не так много. Кокорин — один из них вот он и в Спартаке)....а теперь о мотивации и блеске в глазах...в схеме, которую практикует Тедеско (3-5-2), всего два места под нападающих (футболистов, способных сыграть на этой позиции и без Кокорина было трое: Понсе, Ларссон, Соболев).... и как красно-белые собирается умещать всех на поле большой вопрос...поэтому если все будут в строю, то блеска в глазах Александра мы вообще не увидим....ну а про мастерство, то Кокорин в одно время был может и не талантливым но несомненно не плохим нападающим, но думается мне, что уже на том уровне (даже если появится блеск в глазах) он уже не заиграет....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:58
Не хочет человек играть в России! Надо его дапартировать в Италию!
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 10:56
Как говорится мастерство не пропьешь!!!!!!!
particular
particular
сегодня в 10:49, ред.
За контрактные деньги можно, хотя бы с ленцОй и нЕхотя, наполнить свои пустые глаза смыслом и мотивацией... А мастерство сложно пропить... Если оно было...
FESCO
FESCO
сегодня в 10:47
А оно у него было? Где его достижения?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:43
Время покажет насколько хватит его мастерства
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