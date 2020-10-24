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Роспотребнадзор: «Матч „Спартак“ — „Ростов“ смогут посетить 2730 человек»

сегодня, 13:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов31.10.2020 в 16:30 Не начался

Московское управление Роспотребнадзора подтвердило, что матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет на «Открытие Арене» и со зрителями.

Согласно внесенным изменениям, футбольный матч на стадионе «Открытие Арена» можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве проконтролирует выполнение выданного предписания и в случае нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения матча примет все меры, предоставленные службе действующим законодательством.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:33
Это очень мало
112910415
112910415
сегодня в 13:28
надо аккуратно соблюсти все меры !
Радж Капур
Радж Капур ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
сегодня в 13:27, ред.
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 13:20
    Сойдет и так! В спб на камеди арене манекенов меньше))
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 13:15
    Ну, хотя бы такое количество...
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