Роспотребнадзор: «Матч „Спартак“ — „Ростов“ смогут посетить 2730 человек»

Московское управление Роспотребнадзора подтвердило, что матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет на «Открытие Арене» и со зрителями.

Согласно внесенным изменениям, футбольный матч на стадионе «Открытие Арена» можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве проконтролирует выполнение выданного предписания и в случае нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения матча примет все меры, предоставленные службе действующим законодательством.