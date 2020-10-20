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Гендир «Уфы» — о матчах без зрителей: «Главное, чтобы никто не заболел»

сегодня, 18:12

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков отреагировал на новость о том, что спортивные мероприятия в Башкортостане будут проходить без зрителей.

Указ по болельщикам мы видели. Что касается обмена кругами с «Уралом», скорее всего, не успеем. Но если сейчас пошла такая тенденция переживаний за болельщиков, то скоро, скорее всего, запретят везде.

Если же в каких-то регионах нормальная эпидемиологическая ситуация, то почему бы и не проводить матчи со зрителями? Может, дело в том, что 70 или 50 — много, а 10-20 самое оно. Самое главное, чтобы никто не заболел.

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Loko57
Loko57
сегодня в 19:26
Полностью поддерживаю.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:06
Когда же это закончится
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:04
Игрокам можно вакцину вколоть
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:50
Будьте все Здоровы!!!
Вперёд фк "УФА"!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:41
Главное,чтобы холопы подчинялись.Теперь это навсегда! В смысле,до планетарного социального взрыва-бессмысленного и беспощадного,увы!Но за что борются.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 18:13
надо соблюдать правила
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