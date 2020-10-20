Гендир «Уфы» — о матчах без зрителей: «Главное, чтобы никто не заболел»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков отреагировал на новость о том, что спортивные мероприятия в Башкортостане будут проходить без зрителей.

Указ по болельщикам мы видели. Что касается обмена кругами с «Уралом», скорее всего, не успеем. Но если сейчас пошла такая тенденция переживаний за болельщиков, то скоро, скорее всего, запретят везде.

Если же в каких-то регионах нормальная эпидемиологическая ситуация, то почему бы и не проводить матчи со зрителями? Может, дело в том, что 70 или 50 — много, а 10-20 самое оно. Самое главное, чтобы никто не заболел.