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«Спартак» сыграет с «Ростовом» без зрителей

сегодня, 19:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов31.10.2020 в 16:30 Не начался

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов подтвердил слухи о том, что встреча с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ пройдет без зрителей.

«Спартак» вчера направил запрос в Роспотребнадзор о согласовании количества зрителей на матч 13-го тура с «Ростовом». Сегодня утром в клуб поступило предписание, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 20:44
    161регион
    161регион
    сегодня в 20:27
    Будем играть на победу!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 20:04, ред.
    Пусть в условный Питер матчи переносят......или Калининград....

    Страна в полглобуса ....стадионов к ЧМ настроили на которых полнаселения страны можно вместить.....а играть негде ???...))))
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 19:50
    всё к этому и идёт(
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 19:33
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 19:32
      Хорошо хоть так....пускай будет и без зрителей.
      матос
      матос
      сегодня в 19:30
      Лучше так чем вообще без футбола....
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      сегодня в 19:29
      Печально однако
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      сегодня в 19:24
      Давно пора и не только в Москве
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 19:24, ред.
        brauning.86
        brauning.86
        сегодня в 19:23
        Больше чем уверен, эта ситуация коснется кого угодно
        Кроме зенита
        Zenit_84
        Zenit_84
        сегодня в 19:20
        Опять ковид лютует
        drug01
        drug01
        сегодня в 19:18
        Будем Смотреть по телеку
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 19:15
        всё жду вот когда же они метро закроют и автобусы запретят)))))))))))
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        сегодня в 19:15
        Все,футбол для зрителей закончился, теперь начался футбол сугубо для телезрителей.
        Дудинчанин
        Дудинчанин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        сегодня в 19:14
        И такое возможно. Даже наверное 99 процентов.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        сегодня в 19:12
        Всё-таки футбол без болельщиков уже не то. Эмоций и атмосферы не хватает
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 19:12
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин ответ Дудинчанин (раскрыть)
          сегодня в 19:12
          Немецкое. На матче "Бавария" - "Локомотив"
          Faustello
          Faustello
          сегодня в 19:10
          Все это было бы понятным, если бы не метро, электрички и общественная наземка. Нет ну конечно запрет на посещение снизит пассажирский поток к стадиону, но это же капля в море. Да и при этом народ попрет частично в спорт-бары и частично на хаты друг к другу. Короче, без жёсткого общего карантина эффективность этой меры смехотворна.
          sv_1969
          sv_1969
          сегодня в 19:10
          Вот такие дела
          Дудинчанин
          Дудинчанин
          сегодня в 19:09
          Будет порно?
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          сегодня в 19:07
          Футбол, как и кино, потихоньку перебирается в категорию "Для домашнего просмотра"
          Q-J-G
          Q-J-G
          сегодня в 19:04
          Надо чем-то "жертвовать", здоровья-дороже!
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