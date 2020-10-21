«Спартак» сыграет с «Ростовом» без зрителей

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов подтвердил слухи о том, что встреча с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ пройдет без зрителей.
«Спартак» вчера направил запрос в Роспотребнадзор о согласовании количества зрителей на матч 13-го тура с «Ростовом». Сегодня утром в клуб поступило предписание, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей.
Страна в полглобуса ....стадионов к ЧМ настроили на которых полнаселения страны можно вместить.....а играть негде ???...))))
Страна в полглобуса ....стадионов к ЧМ настроили на которых полнаселения страны можно вместить.....а играть негде ???...))))
Кроме зенита
Кроме зенита