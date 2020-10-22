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Матч «Шахтер» Д — «Интер» пройдет со зрителями

сегодня, 11:57
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер27.10.2020 в 19:55 Не начался

Пресс-служба донецкого «Шахтера» сообщает, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» пройдет с болельщиками на трибунах.

Клуб получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения матча со зрителями. Стадион будет заполнен на 15% от общего числа болельщиков, которых может вместить арена.

По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру.

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Анд-м
Анд-м
сегодня в 12:36
Обыграют и интер.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:19
Уделают и макаронников.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:14
После победы над Реалов в гостях, надо выигрывать у Интера, кураж, после матча с Реалом+15% зрителей... Почему бы и не попытаться обыграть Интер, который обыграл Шахтёр 5:0 в 1/2 - Лиге Европы в августе 2020 года....

Поражение Шахтера от Интера стало крупнейшим в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА!

Надо доказать Шахтёру, что поражение от Интера в ЛЕ с таким результатом, это досадное недоразумение, а не закономерность...!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 12:07
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 12:03
    Это просто отлично для Шахтёра. Хотя и 15%, но это поддержка....
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:02
    Не фиг нам заразы бояться.
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