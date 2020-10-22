Матч «Шахтер» Д — «Интер» пройдет со зрителями

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сегодня, 11:57

Пресс-служба донецкого «Шахтера» сообщает, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» пройдет с болельщиками на трибунах.

Клуб получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения матча со зрителями. Стадион будет заполнен на 15% от общего числа болельщиков, которых может вместить арена.

По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру.