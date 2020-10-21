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Болельщикам в Москве запретят посещать матчи РПЛ

сегодня, 19:31

Все матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей начиная с 13-го тура.

Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее в РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:36
В таком раскладе не было не малейших сомнений ещё летом, была правда надежда что закроют не раньше середины ноября, однако все пошло по стандартному для 1/9 части суши худшему сценарию.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:07
Сегодня было заявлено, что вирус никуда не уйдет. Это будет что то вроде обычного гриппа .
Big krendel
Big krendel
сегодня в 20:05
Без зрителей футбол становится товарняком.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:59
Это лицемерие, переполненное метро и пустые стадионы
RIR68
RIR68
сегодня в 19:59
сдаётся мне, что и чемпионат скоро приостановят. стали ездить по Европам, принимать их. мне кажется, что у нас многие скрывают. отсутствие ряда игроков сборной говорит о проблемах.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 19:57
Да короче к зиме закроют РПЛ и др чемпионаты!!!!!!!!!!!!!!!!Скорее всего так и будет!!!!!!!!!!Заболеваемость короной растет с каждым днем в мире и улучшений не предвидится,так что к декабрю,футбол скорее всего ,будем смотреть ЛЧ с 90-х по 2020 в записи!!!!!!!((((((((((((((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:38
Ключевое слово "РПЛ" ???

То есть вирус столь избирательный ,что опасен только для болельщиков на играх РПЛ....посетители матчей ЛЧ и ЛЕ автоматически застрахованы от вируса ???
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:35
Главное что бы футбол был, пускай хоть и без зрителей.....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:34
Такое ощущение как будто корона уже часть жизни.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:34
Вынужденная мера, здоровья надо беречь!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:32
только рпл? наверно на все матчи уж тогда
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