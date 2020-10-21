Болельщикам в Москве запретят посещать матчи РПЛ

Все матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей начиная с 13-го тура.
Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее в РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков.
Все матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей начиная с 13-го тура.
Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее в РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков.
То есть вирус столь избирательный ,что опасен только для болельщиков на играх РПЛ....посетители матчей ЛЧ и ЛЕ автоматически застрахованы от вируса ???
То есть вирус столь избирательный ,что опасен только для болельщиков на играх РПЛ....посетители матчей ЛЧ и ЛЕ автоматически застрахованы от вируса ???