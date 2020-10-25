Чернов: «„Краснодар“ – шаг вперёд в моей карьере»

Защитник поделился впечатлениями от своего перехода в «Краснодар».

Эмоции после дебюта в Лиге чемпионов с «Краснодаром»? Самые позитивные и яркие! Я очень рад, что и у клуба, и у меня случилось такое важное событие. Понравилось, как мы сыграли. Держали концентрацию до последних минут. Играли дисциплинировано, что принесло результат. Очко на выезде в Лиге чемпионов – очень хорошо, будем работать дальше.

«Краснодар» – это не только 11 игроков стартового состава, в команде больше 20 человек. Каждый готов выйти и помочь, если есть необходимость. Мы справились во Франции, а когда ребята вернутся в строй, заиграем еще лучше.

Получается так, что при любых раскладах «Краснодар» – шаг вперед в моей карьере. Команда выступает в Лиге чемпионов, а в Премьер-лиге всегда борется за титул или за медали. Ну а то, что «быки» играют в красивый атакующий футбол, будет импонировать любому футболисту.