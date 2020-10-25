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«Народ в Питере просто убит». «Зенит» проиграл домашний матч РПЛ впервые за два года и отдал лидерство «Спартаку»

сегодня, 12:30
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«Соккер.ру» — о кризисе, который подкрался и напал на команду Сергея Семака.

От «Рубина» до «Рубина». Как долго «Зенит» не проигрывал дома?

Почти двухлетняя серия «Зенита» без домашних поражений в РПЛ завершена. Если быть точным, «сине-бело-голубые» не проигрывали в рамках внутреннего чемпионата на «Газпром Арене» 22.5 месяца и 27 матчей, причем в предыдущий раз тоже уступили «Рубину» и тоже со счетом 1:2. Любопытно, что в обеих победах принял участие только один футболист — Филип Уремович, настолько сильно изменился состав казанцев за два года, что от той команды Курбана Бердыева почти и следа не осталось. И еще один любопытный факт: между двумя успешными выездами в Санкт-Петербург у «Рубина» было поражение на «Газпром Арене» со счетом 0:5.

А «Зенит» точно в кризисе? Может быть, мы накручиваем?

Ну да, петербуржцы потерпели два домашних поражения за неделю, но в обоих случаях проиграли минимально — 1:2, «Брюгге» победный гол и вовсе забил в дебрях добавленного времени. Достаточно ли этого, чтобы бить в набат и объявлять, что «Зенит» попал в беду? Неудовлетворительные результаты действительно стали спусковым крючком, но они не первопричина, а следствие кризиса идей в «Зените», о котором говорим уже не первый день. Здесь и сейчас сложились благоприятные условия для развития болезни, которая уже выглядит хронической.

На самом деле, эти разговоры являются частыми спутниками Сергея Семака, но когда у команды есть результат, к тренеру не подкопаешься, а «Зенит» очень ловко прикрывался победами даже в периоды невнятной игры. Сейчас все в РПЛ изучили игру «сине-бело-голубых» вдоль и поперек, а накопившаяся усталость лидеров делает тактически предсказуемый «Зенит» уязвимым. Тут бы Семаку достать пару козырей из рукава, но там пусто. Да, это кризис идей, проявившийся на фоне спада формы.

Показательные реакции. Кто что сказал?

Сергей Семак:

Усталость накапливается, игр много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести, на которую мы рассчитывали. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Ерохина с «Брюгге», нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть, где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны. Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые мне нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными.

Властимил Петржела, бывший главный тренер «Зенита»:

Семака могут уволить, если «Зенит» проиграет «Боруссии» Д на следующей неделе. Сергею Богдановичу будет очень тяжело и никто не будет смотреть, что у него два чемпионства. Видимо, чемпионат России — это потолок для Семака. Мы же видим, что вот уже несколько сезонов он ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Я болею за Семака, но команда хочет результата. Смена тренера — нормальная практика в больших клубах. «Зениту» нужен сильный и уверенный тренер. Не так важно, будет это российский или иностранный специалист.

Геннадий Орлов, голос «Зенита»:

По-моему, «Зенит» сыграл даже хуже, чем против «Брюгге». Возможно, футболисты не выдержали шквала критики, причем заслуженной, после Лиги чемпионов. «Зенит» опять был академичным. Где горящие глаза, где жажда борьбы? Трудный период для Семака, серьезное испытание для всей команды. «Кризис жанра» — есть такое понятие в театре. Народ в Питере просто убит. Болельщики разводят руками, ничего не могут понять. Как можно так проводить дома второй матч кряду? С таким футболом «Зенит», конечно, чемпионом не станет. Надо ставить качественную игру. Тогда и очки придут.

Стрелы летят в Семака. Это справедливо?

Сергей Богданович дал абсолютно адекватный комментарий после игры, перечислил проблемы, но есть ощущение, что Семак все понимает, но ничего не делает, чтобы это изменить. Или не знает, что нужно делать. Адекватность и олимпийское спокойствие сейчас тоже не на руку тренеру, ему бы съесть стейк и разбить пару предметов в раздевалке — «Зениту» не хватает, в том числе эмоций, а от фигуры Семак разит если не унынием, то каким-то смирением. По энергетике скамейка «Зенита» проделала путь от Карреры к Кононову, только без смены главного тренера.

Однако претензии к Сергею Богдановича не ограничиваются тонкими материями, начать-то стоит как раз с профессиональных решений. Есть ли у «Зенита» план «Б» в атаке? Все построения с Дзюбой — это вариации одной и той же игры, даже если схема в отсутствие Азмуна перестроена с 4-4-2 на 4-3-2-1. В иных матчах скорость куда важнее мощи, но эта дверь для «Зенита» всегда закрыта и подперта мощным телом Артема. Как насчет ротации состава? Плюс-минус тот же состав, что вышел на игру с «Рубином», будет играть против «Боруссии» в Дортмунде. Без обширной ротации в таком графике не выжить. И последнее: Семак тут все еще главный?

Увольнение Семака — это выход?

И стоит ли вообще рассматривать отставку главного тренера, выигравшего для «Зенита» четыре трофея за два года, после двух поражений? Думаю, за два с лишним года сотрудничества в «Зените» уже должны были изучить сильные и слабые стороны Семака, и текущая ситуация не должна шокировать руководство клуба. Да, это нежелательный сценарий, но вполне ожидаемый: у Семака не получается в Лиге чемпионов, а у постаревшей команды сели батарейки, лишившие «Зенит» основных козырей — индивидуального мастерства и физической мощи.

Но раз уж отправились в этот сезон с Семаком, то нужно идти до конца. Ну, или хотя бы до зимы. И даже если «Зенит» проиграет в Дортмунде, не нужно пороть горячку. Почеттино с Аллегри не прилетят на голубом вертолете и не выведут петербуржцев в плей-офф ЛЧ, если убрать Семака, но для него нынешняя осень действительно становится определяющей. Если будет полный провал в Лиге чемпионов и не лидерская позиция в РПЛ, зимой у «Зенита» действительно может появиться новый тренер. Менять Семака по ходу осени стоит только в том случае, если он упустит команду, сдастся, сломается психологически.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:59
Топ это Дюков. И Зенит там не ночевал, как говорится. Просто эта компашка зажралась до такой степени, что уже и Дюков в нашем чемпионате не всегда вытянуть может. Только холод мешает этим ногомячерам улечься прямо на поле подремать полтора часа, ведь Вилков-Мешков что-нибудь да придумают. Ну а Боруссия покажет, чего стоит командно-административный чемпион по кабинетному футболу.
star1970
star1970 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 13:56
Ну раз так всё ты знаешь --- И зенит в ЧР покупает судей. Вчера то чего забыли купить,,,???? Все прогибаются а этому денег не надо . Может его барельеф на стену Кремля нанести.????
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:50
В любом чемпионате, у любой ТОП - команды ( для России " Зенит " ТОП - клуб ), по тем или иным причинам могут произойти спады, затяжные либо кратковременные. Почему это происходит, надеюсь, объяснять не надо. И не только могут, но и происходят, чему мы являемся постоянными свидетелями. Ничего страшного в этом нет, и никакой трагедии из-за этого делать не стОит. В том числе " Зениту" и его болельщикам. Надо просто с достоинством принять сей факт и ни в коем случае не ломать копья - увольнять главного тренера, о чём уже пошли разговоры. Вся наша жизнь состоит из взлётов и падений. Надеюсь, что для " Зенита" всё будет в точности наоборот - падений и взлётов. Это зависит только от команды.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:17
Ничего...переживут...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:14
Народ в Питере привык, что прозенитовские судьи помогали, то гол Дзюбы из оффсайда засчитают, то Азмуна не удалят за 100,% фол в матче с ЦСКА, но судья в матче с Рубином не стал прогибаться под Газпром....а в ЛЧ судьи ещё видимо не куплены, рассчитывали только на очередную среднюю группу без грандов, раз уж Газпром спонсор УЕФА. Пора народу в Питере привыкать, что не все "коту масленица"
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:11
Как медицинский штаб Богданыча допустил травму Малкома перед важнейшим отрезком в чемпионате?
Почему так поздно приехал Вендел?
Ну и если У Дзюбы на первом месте сборная, а не клуб, пусть сидит на скамейке.
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 13:05
Комбинатор знал всего один ход!
Е2 - Е4!

Нельзя так играть, как собирался Семак! Заброс - Дзюба - Гол!
это прокатывало в первые матчи!
Но сколько можно!
В матче с Рубином из 11 игроков, 7 просто присутствовали на поле,
И СЕМАК НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНЯЛ!!!!!!!
А ПОЧЕМУ:
1. ОН НЕ ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ,
2. У НЕГО НЕТ ДРУГОГО ПЛАНА НА ИГРУ.
3. БОЯЗНЬ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ИГРОКАМИ!!!!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:05
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:02
    Болельщики Зенита хотят видеть свою команду ВЕЧНЫМ фаворитом (что естественно) забывая при этом, что НИ ЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ,спады естественны для любых команд. Не надо делать резких и глупых выводов (например наезды на СБС). ИМХО.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 13:00
    Дзюба, Малком, Оздоев, Барриос - это явно игроки на выход. Именно в такой последовательности.
    phantom-k
    phantom-k
    сегодня в 12:57
    Да при чем тут Семак то... ему втюхивают непонятно что. Малколм это вообще главный трансферный зашквар России. 40 млн выброшены на ветер. Вендел ни Рыба ни мясо, по крайней мере пока. Ловрен очевидно приехал доигрывать. Дзюба, Ракицкий... а ещё есть жирков же... ну предпенсионного возраста. В общем это система, а не провал тренера. Слишком долго играли в дзюбол. Доигрались.
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 12:54
    Еще второсортных аргентинцев и цыгана??? Выделите пожалуйста еще 300 млн евро на трансферы на все позиции!!! Мало же))))))))))
    mr.Nekto
    mr.Nekto
    сегодня в 12:54
    И как бы я не был против Спартака, но их игра на сегодня импонирует больше, есть драйв и молодецкий задор. Который задает в т.ч. главный тренер.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 12:52
    Да пусть они провалятся в тар-тарары!
    mr.Nekto
    mr.Nekto
    сегодня в 12:50
    Был хороший, очень качественный по нашим меркам футболист, стал посредственным тренером. Плывет по течению. Ни решительных кадровых перестановок, ни интересных тактических придумок, ни скрупулезного разбора соперников, ни морального меганастроя команды. Раскрытие молодежи - это вообще не про Зенит. Серенько как-то, Сергей.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 12:45
    Насчет Мевли и Мамманы не уверен, а Нобоа точно зря. Он бы еще не смотря на возраст в Лиге Чемпионов пригодился. А Малкома в Сочи отправить для лимита, пусть на курорте от воспаления хитрости лечится.
    быстроногий Абелардо
    быстроногий Абелардо
    сегодня в 12:45
    Ничего страшного нет! Рецепт спасения прост и очевиден
    1. Накачать газу
    2. Продать газ и купить трех-четырех какулукаку и ГусаКапеллу
    3. Гламурного Богданыча за борт

    Народ в Питере снова ликует.
    Ismet FCSM
    Ismet FCSM
    сегодня в 12:43
    Борусия разорви дсюбу.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 12:41
    Бомжам нужны качественные трансферы на недалекую перспективу ! Малком или Вендел это смех, а не усиление. Один постоянно травмирован, второй не уровень ЛЧ.
    В ЛЧ будет провал - это уже не успеть изменить.
    Семака перед зимней паузой гнать в шею и выделять новому тренеру около 100 млн. евро на трансферы !
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 12:35
    Руководство Зенита зачем-то отдали в Сочи Нобоа, Мевлю, Мамману. Понятно что хотели усилить Сочи, но зачем это делать за счёт своей команды?
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