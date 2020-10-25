«Народ в Питере просто убит». «Зенит» проиграл домашний матч РПЛ впервые за два года и отдал лидерство «Спартаку»

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сегодня, 12:30

«Соккер.ру» — о кризисе, который подкрался и напал на команду Сергея Семака.

От «Рубина» до «Рубина». Как долго «Зенит» не проигрывал дома?

Почти двухлетняя серия «Зенита» без домашних поражений в РПЛ завершена. Если быть точным, «сине-бело-голубые» не проигрывали в рамках внутреннего чемпионата на «Газпром Арене» 22.5 месяца и 27 матчей, причем в предыдущий раз тоже уступили «Рубину» и тоже со счетом 1:2. Любопытно, что в обеих победах принял участие только один футболист — Филип Уремович, настолько сильно изменился состав казанцев за два года, что от той команды Курбана Бердыева почти и следа не осталось. И еще один любопытный факт: между двумя успешными выездами в Санкт-Петербург у «Рубина» было поражение на «Газпром Арене» со счетом 0:5.

А «Зенит» точно в кризисе? Может быть, мы накручиваем?

Ну да, петербуржцы потерпели два домашних поражения за неделю, но в обоих случаях проиграли минимально — 1:2, «Брюгге» победный гол и вовсе забил в дебрях добавленного времени. Достаточно ли этого, чтобы бить в набат и объявлять, что «Зенит» попал в беду? Неудовлетворительные результаты действительно стали спусковым крючком, но они не первопричина, а следствие кризиса идей в «Зените», о котором говорим уже не первый день. Здесь и сейчас сложились благоприятные условия для развития болезни, которая уже выглядит хронической.

На самом деле, эти разговоры являются частыми спутниками Сергея Семака, но когда у команды есть результат, к тренеру не подкопаешься, а «Зенит» очень ловко прикрывался победами даже в периоды невнятной игры. Сейчас все в РПЛ изучили игру «сине-бело-голубых» вдоль и поперек, а накопившаяся усталость лидеров делает тактически предсказуемый «Зенит» уязвимым. Тут бы Семаку достать пару козырей из рукава, но там пусто. Да, это кризис идей, проявившийся на фоне спада формы.

Показательные реакции. Кто что сказал?

Усталость накапливается, игр много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести, на которую мы рассчитывали. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Ерохина с «Брюгге», нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть, где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны. Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые мне нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными.

Властимил Петржела, бывший главный тренер «Зенита»:

Семака могут уволить, если «Зенит» проиграет «Боруссии» Д на следующей неделе. Сергею Богдановичу будет очень тяжело и никто не будет смотреть, что у него два чемпионства. Видимо, чемпионат России — это потолок для Семака. Мы же видим, что вот уже несколько сезонов он ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Я болею за Семака, но команда хочет результата. Смена тренера — нормальная практика в больших клубах. «Зениту» нужен сильный и уверенный тренер. Не так важно, будет это российский или иностранный специалист.

Геннадий Орлов, голос «Зенита»:

По-моему, «Зенит» сыграл даже хуже, чем против «Брюгге». Возможно, футболисты не выдержали шквала критики, причем заслуженной, после Лиги чемпионов. «Зенит» опять был академичным. Где горящие глаза, где жажда борьбы? Трудный период для Семака, серьезное испытание для всей команды. «Кризис жанра» — есть такое понятие в театре. Народ в Питере просто убит. Болельщики разводят руками, ничего не могут понять. Как можно так проводить дома второй матч кряду? С таким футболом «Зенит», конечно, чемпионом не станет. Надо ставить качественную игру. Тогда и очки придут.

Стрелы летят в Семака. Это справедливо?

Сергей Богданович дал абсолютно адекватный комментарий после игры, перечислил проблемы, но есть ощущение, что Семак все понимает, но ничего не делает, чтобы это изменить. Или не знает, что нужно делать. Адекватность и олимпийское спокойствие сейчас тоже не на руку тренеру, ему бы съесть стейк и разбить пару предметов в раздевалке — «Зениту» не хватает, в том числе эмоций, а от фигуры Семак разит если не унынием, то каким-то смирением. По энергетике скамейка «Зенита» проделала путь от Карреры к Кононову, только без смены главного тренера.

Однако претензии к Сергею Богдановича не ограничиваются тонкими материями, начать-то стоит как раз с профессиональных решений. Есть ли у «Зенита» план «Б» в атаке? Все построения с Дзюбой — это вариации одной и той же игры, даже если схема в отсутствие Азмуна перестроена с 4-4-2 на 4-3-2-1. В иных матчах скорость куда важнее мощи, но эта дверь для «Зенита» всегда закрыта и подперта мощным телом Артема. Как насчет ротации состава? Плюс-минус тот же состав, что вышел на игру с «Рубином», будет играть против «Боруссии» в Дортмунде. Без обширной ротации в таком графике не выжить. И последнее: Семак тут все еще главный?

Увольнение Семака — это выход?

И стоит ли вообще рассматривать отставку главного тренера, выигравшего для «Зенита» четыре трофея за два года, после двух поражений? Думаю, за два с лишним года сотрудничества в «Зените» уже должны были изучить сильные и слабые стороны Семака, и текущая ситуация не должна шокировать руководство клуба. Да, это нежелательный сценарий, но вполне ожидаемый: у Семака не получается в Лиге чемпионов, а у постаревшей команды сели батарейки, лишившие «Зенит» основных козырей — индивидуального мастерства и физической мощи.