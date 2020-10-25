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«Реджина» сообщила о 27 случаях заражения коронавирусом в клубе

сегодня, 15:10

«Реджина» сообщила, чтобы 11 футболистов команды сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает источник со ссылкой на официальный сайт клуба.

В заявлении команды отмечается, что сейчас в итальянском клубе 27 зараженных, включая главного тренера и его помощника. Отмечается, что положительные результаты тестов на COVID-19 у 21 игрока и 6 человек персонала команды.

Ранее один футболист и два сотрудника «Специи» заразились коронавирусом.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 15:26
Настоящая катастрофа, жаль этот клуб Серии B, в первых турах показывали очень хорошие результаты, теперь уже катятся вниз, и с такой ужасной ситуацией в плане заражённых, это станет только хуже, до тех пор, пока ситуация не исправиться, что, надеюсь, случится скоро (но не факт, что так будет).
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:14
Это рекорд
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:11, ред.
Ничего себе
Интересно, у них кто-нибудь остался "незараженным"?
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