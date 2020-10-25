«Реджина» сообщила о 27 случаях заражения коронавирусом в клубе

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сегодня, 15:10

«Реджина» сообщила, чтобы 11 футболистов команды сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает источник со ссылкой на официальный сайт клуба.

В заявлении команды отмечается, что сейчас в итальянском клубе 27 зараженных, включая главного тренера и его помощника. Отмечается, что положительные результаты тестов на COVID-19 у 21 игрока и 6 человек персонала команды.

Ранее один футболист и два сотрудника «Специи» заразились коронавирусом.