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Созин: «Из заявления „Краснодара“ кажется, что в судействе виноват Федун»

сегодня, 17:52

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче со «Спартаком» (1:3).

Многие спрашивают, есть ли смысл разбирать заявление «Краснодара». Но я не могу понять, что такого сказал Федун, что «Краснодар» приплетает его в своём заявлении? Он ничего не говорил про судей, он говорил про команду, похвалил своих футболистов, которые действительно сделали красиво.

Федун высказался корректно, комфортно для всех, а «Краснодар», безусловно, расстроен матчем, негодование судейством понятно. Но тогда и кричите о судьях, а не о Федуне. А из их заявления кажется, что виноват во всём Леонид Арнольдович. Пусть ЭСК разбирает работу Безбородова.

Комитет по этике не собирается сам, так что возможное разбирательство заявления Хашига комитетом по этике я не буду комментировать.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:32
Вещи надо называть своими именами, только бестолковому созину непонятно, что безбородовых финансирует федун, это не новость, назначайте судей, которые непокорны федуну и спартак окажется в ФНЛ как это чуть было не произошло в прошлом сезоне.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:28
Вот и я о том же. Возможно на это и расчет оппонентов. Спартак набрал ход, а палки в колеса у нас в РПЛ умеют вставлять. От этого страдал Ростов в свое время, когда громил всех фактически подряд. По этому абсолютно не удивлен этим цирком.
Если судейский корпус виновен-разберайтесь. Карпин, Слуцкий, Тедеско, Гончаренко, многие прошли через непонятные решения судейского корпуса. Безбородов по сравнению с Вилковым ангел со свистком).
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 18:28
В каждом туре судьи за Спартак.
Footbolista
Footbolista ответ zzz- (раскрыть)
сегодня в 18:17
Скоро распродажа)...
makkie
makkie
сегодня в 18:11
Но тогда и кричите о судьях, а не о Федуне. А из их заявления кажется, что виноват во всём Леонид Арнольдович.
_____________________________

Так у них цель была - набросить на Спартак!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:10
Виноват судья, а не Федун.
zzz-
zzz-
сегодня в 18:07
Федун купил Галицкий купил зенит купил ржд докупило...у вас чего то все все покупают???
Asmoloff
Asmoloff
сегодня в 18:06
Свиньи ни разу никогда честно ничего не выиграли, проверено годами.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:03
А что,надо проверить! Арнольдыч слов на ветер не бросает:Сказал-сделал! Помним по уходу из РПЛ...
drug01
drug01
сегодня в 17:59
Поздно кулаками махать.... Игра прошла!!!
DanjaG
DanjaG
сегодня в 17:59
С таким судейством и комитетом по этике футболу в нашей стране не быть. Фердун жидовский все скупил.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:55
Даже в Краснодаре знают, что федун всё купил
Aчиститель
Aчиститель
сегодня в 17:53, ред.
А кто же, впарил безбородову несколько тысяч зеленых, а тот сделал свое черное дело - засудил Kраснодар.
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