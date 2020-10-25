Созин: «Из заявления „Краснодара“ кажется, что в судействе виноват Федун»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче со «Спартаком» (1:3).

Многие спрашивают, есть ли смысл разбирать заявление «Краснодара». Но я не могу понять, что такого сказал Федун, что «Краснодар» приплетает его в своём заявлении? Он ничего не говорил про судей, он говорил про команду, похвалил своих футболистов, которые действительно сделали красиво.

Федун высказался корректно, комфортно для всех, а «Краснодар», безусловно, расстроен матчем, негодование судейством понятно. Но тогда и кричите о судьях, а не о Федуне. А из их заявления кажется, что виноват во всём Леонид Арнольдович. Пусть ЭСК разбирает работу Безбородова.

Комитет по этике не собирается сам, так что возможное разбирательство заявления Хашига комитетом по этике я не буду комментировать.