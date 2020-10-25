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Тренер «Тамбова»: «Мы довольны результатом игры с „Уралом“»

сегодня, 17:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

Мы понимали, что соперник мотивирован, давно не побеждал. Поэтому предполагали, что «Урал» будет играть агрессивно в атаке. Мы строили план на игру таким образом, чтобы противодействовать нападению соперника и проводить свои быстрые атаки.

Хорошо, что мы много отбирали и перехватывали, но плохо, что мало убегали в быстрые атаки. Над этим будем работать и исправлять ошибки, допущенные сегодня.

Большой плюс, что не пропустили гол. Результатом довольны, недовольны какими-то групповыми взаимодействиями, но игра в обороне нас устраивает.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 18:01
Игра была равна......
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:43
Обе команды только отбирали и перехватывали, радовав сим изысканным футбольным зрелищем и так поредевших от ковида немногочисленных зрителей на трибунах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:37
Игра была как во дворе,смотреть противно!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:35
Вчера повторы голов едва успевали глянуть,а сегодня-полная засуха! У вас что,в Больших Бодунах, месяц дождей не было???
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:27
Обе старались
shlomo
shlomo
сегодня в 17:26
Скорее Урал не добрал....а так конечно на выезде очко есть очко
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