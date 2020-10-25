Тренер «Тамбова»: «Мы довольны результатом игры с „Уралом“»

Главный тренер «Тамбова» поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

Мы понимали, что соперник мотивирован, давно не побеждал. Поэтому предполагали, что «Урал» будет играть агрессивно в атаке. Мы строили план на игру таким образом, чтобы противодействовать нападению соперника и проводить свои быстрые атаки.

Хорошо, что мы много отбирали и перехватывали, но плохо, что мало убегали в быстрые атаки. Над этим будем работать и исправлять ошибки, допущенные сегодня.

Большой плюс, что не пропустили гол. Результатом довольны, недовольны какими-то групповыми взаимодействиями, но игра в обороне нас устраивает.