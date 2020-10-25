Медведев: «Мы доверяем Семаку и тренерскому штабу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что главный тренер питерского клуба Сергей Семак может рассчитывать на полную поддержку со стороны руководства команды.
Мы доверяем главному тренеру и тренерскому штабу. Я вижу, как работает Семак, какие взаимоотношения в команде.
Не надо забывать, что у нас два победных сезона за спиной и три титула в последнем сезоне. Все клубы не провели предсезонку надлежащим образом, у всех есть потери, но из этой физиологической и психологической ямы надо выбираться, и я уверен, что команда выберется. Для этого у нас есть тренерский штаб, медицинская команда. На сегодняшний день у нас есть голод до третьей победы [подряд в РПЛ] и будем за нее сражаться.
Все победные серии когда-либо заканчиваются, и, как говорится, хорошо, что она закончилась сейчас, потому что борьба за чемпионство в разгаре и в Лиге чемпионов еще пять матчей. Ясно, что у нас доброжелателей в кавычках больше, чем достаточно, но мы найдем достойный ответ и для них, и, самое главное, для наших болельщиков, которые ждут от нашей команды побед.
Ранее Семак заявил, что не рассматривает возможность отставки.
Футбол - тем и Интересен, что пожешь проиграть матч на ровном месте и даже VAR - не поможет.....
Футбол - тем и Интересен, что пожешь проиграть матч на ровном месте и даже VAR - не поможет.....
Не хватает мотивации и куража.
Не хватает мотивации и куража.
именно он принимает главные решения,
его словам можно полностью доверять ! ))
именно он принимает главные решения,
его словам можно полностью доверять ! ))