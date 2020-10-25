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Медведев: «Мы доверяем Семаку и тренерскому штабу»

сегодня, 16:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что главный тренер питерского клуба Сергей Семак может рассчитывать на полную поддержку со стороны руководства команды.

Мы доверяем главному тренеру и тренерскому штабу. Я вижу, как работает Семак, какие взаимоотношения в команде.

Не надо забывать, что у нас два победных сезона за спиной и три титула в последнем сезоне. Все клубы не провели предсезонку надлежащим образом, у всех есть потери, но из этой физиологической и психологической ямы надо выбираться, и я уверен, что команда выберется. Для этого у нас есть тренерский штаб, медицинская команда. На сегодняшний день у нас есть голод до третьей победы [подряд в РПЛ] и будем за нее сражаться.

Все победные серии когда-либо заканчиваются, и, как говорится, хорошо, что она закончилась сейчас, потому что борьба за чемпионство в разгаре и в Лиге чемпионов еще пять матчей. Ясно, что у нас доброжелателей в кавычках больше, чем достаточно, но мы найдем достойный ответ и для них, и, самое главное, для наших болельщиков, которые ждут от нашей команды побед.

Ранее Семак заявил, что не рассматривает возможность отставки.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 17:06
Совсем скоро доверие кончится.....
n272nm
n272nm
сегодня в 16:53
Медведеву имеет смысл перестать доверять Семаку. В всяком случае, потихоньку искать тренера на замену. Впрочем, если вести речь о чемпионате, то Семака будет достаточно, а вот если мы смотрим в сторону ЛЧ, что Сергей Богданович, при всем к нему уважении, очевидно, не тянет. Я понимаю. что тема стремная, но лучше Медведеву ни чего не говорить про эту тему. Мы вообще, сейчас рискуем повторить успех Спартака в ЛЧ, в виде 1-18. Я не вижу за счет чего Зенит может играть с Боруссией или Лацио, а Брюгге мы уже успели проиграть, причем дома. Так уж получается, что это проигрыш, уже поставил крест на мечтах о выходе из группы и даже на вылет в ЛЕ. Будем честными, у Семака было достаточно шансов, чтобы показать себя в ЛЧ. Можно надеяться на чудо, а вдруг выиграем у Боруссии и Лацио, а потом победим Брюгге в гостях 2-0, но мы же все понимаем, правда?! Так что вопрос о смене тренера, это только вопрос времени, причем ближайшего. Повторю, если не случится чуда.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:42
идиально ничего не бывает в этой жизни
Футбол - тем и Интересен, что пожешь проиграть матч на ровном месте и даже VAR - не поможет.....
particular
particular
сегодня в 16:38
От доверия до недоверия всего несколько загубленных матчей или невыполнение еврокубковых задач... Хотя, стабильность позиции руководства впечатляет...
alex074
alex074
сегодня в 16:33
Семак отстой, титулы зарабатывал не Семак, а деньги ГАЗПРОМА...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:26
Думаю руководство дало уже установку Рибалте на поиск нового ГТ. Команда не прогрессирует. За 4 титула спасибо Богданычу, но без новых идей команде приходится сложно.
Не хватает мотивации и куража.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:26
Сергей Богданович ещё скажет своё слово!
Bagula
Bagula ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:24, ред.
Или ганчаренку, который сбегает домой после разгрома от Зенита?
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 16:22
Мы тоже верим оставьте Семака тока
LOpp
LOpp
сегодня в 16:19
Дайте Серёже спокойно по работать!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 16:17
Другими словпми:"по собственному желанию"
Adonius
Adonius
сегодня в 16:16
Пора убирать обратно в Уфу.
СSКА
СSКА
сегодня в 16:12, ред.
Дело в том что менять нужно именно Медведева с его окружением.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:11
Надо найти сначала замену а потом думать об отставке.
112910415
112910415
сегодня в 16:10
Медведев - руководитель авторитетный,
именно он принимает главные решения,
его словам можно полностью доверять ! ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:09
Слова о глубоком доверии к тренеру обычно предваряют скорую отставку. Главное найти кого либо типа Тухеля , или Клоппа.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:05
Семак уровень российской Премьер лиги, но никак ни Лиги чемпионов и даже ЛЕ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:05
виной всему плохая работа с судьями)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:05
И напрасно! Он себя изжил!
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