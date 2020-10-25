Радимов: «Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своем твиттере поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса, проведя аналогию с выступлениями экс-игрока красно-белых Андре Шюррле.
Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал.
Для тех кто восторгается Мозесом .... Шюррле тоже не плохо начинал 💪⚽️🔴⚪️— Владислав Радимов (@radimov02) October 25, 2020
После матча с «Краснодаром» Мозес на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака». Виктор отметился голом в этой встрече.
Сегодня 18:16
Да чёж вы питерские такие убогие ... везде плохое видете?....удачи вам!
Почему этот гастербайтер позволяет оскорблять жителей великого города?
Сегодня 18:16
Да чёж вы питерские такие убогие ... везде плохое видете?....удачи вам!
Почему этот гастербайтер позволяет оскорблять жителей великого города?
Сегодня 18:16
Да чёж вы питерские такие убогие ... везде плохое видете?....удачи вам!
Модератор, почему не реагируем на оскорбления?
Сегодня 18:16
Да чёж вы питерские такие убогие ... везде плохое видете?....удачи вам!
Модератор, почему не реагируем на оскорбления?