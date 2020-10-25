Радимов: «Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал»

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сегодня, 18:05

Тренер «Зенита-2» в своем твиттере поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» , проведя аналогию с выступлениями экс-игрока красно-белых Андре Шюррле.

Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал.

Для тех кто восторгается Мозесом .... Шюррле тоже не плохо начинал 💪⚽️🔴⚪️ — Владислав Радимов (@radimov02) October 25, 2020

После матча с «Краснодаром» Мозес на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака». Виктор отметился голом в этой встрече.