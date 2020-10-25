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Радимов: «Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал»

сегодня, 18:05

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своем твиттере поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса, проведя аналогию с выступлениями экс-игрока красно-белых Андре Шюррле.

Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал.

После матча с «Краснодаром» Мозес на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака». Виктор отметился голом в этой встрече.

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Все комментарии
Не верю 90-м
Не верю 90-м ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 18:37
Скоро и сама свинья пойдет на шашлык с таким судейским беспределом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:37
А чо,Шюрли жэ норм играет!
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 18:36, ред.
Да им ни кто и не восхищается-наверное!!!!!!!!!!!!!!!!!Рано еще судить о его игре,пусть хотя бы сыграет матчей 5-6 а потом будет видно!!!!!!!!!!!!!!!!!Все леги,которые к нам приезжают,начинают за здравие,но большинство к сожалению,заканчивают за упокой!!!!!!!!!!!!!!!!Плюс это всего лишь аренда а ни полноценный трансфер,также как и с Шюррле!!!!!!!!!!!!!!!!!Заиграет-хорошо,нет ,так Спартак особо ничего и не потеряет!!!!!!!!!!!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:35
кстати а хде Шюрле Мюрли ?
Шеф спартака
Шеф спартака ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 18:33
Ты свинья в третьем поколении, а не болельщик Зенита.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:33
Надо у Бруно Алвеша и Мейры спросить, они подскажут... на крайняк к Бухарову обратиться :)
Балтийский
Балтийский ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:31
    Балтийский
    Балтийский ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 18:30
    Нужно восхищаться только Чаловым, Барселона о нем мечтает.
    shmel898
    shmel898
    сегодня в 18:29
    Малком прям отробатывает там по полнои будто
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 18:29
    А скажите в каких случаях вы не даёте ответ на вопрос о причине бана?
    cska vperiod
    cska vperiod ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 18:29
    Ты почитай таких как makkie.
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 18:29
    Твои клоны все такого же мнения? Хоть бы тексты менял.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:28
    Я сразу сказал негр сбежит из тарасовки также тот чимпьён мира шюрлик.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 18:28
    А Венделом уже можно восхищаться? Или Маркизио круче?
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 18:28
    А кто сказал, что кто то восторгается Мозесом? 2 матча ни о чем не говорят пока.
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский
    сегодня в 18:27, ред.
      makkie
      makkie ответ Footbolista (раскрыть)
      сегодня в 18:26
      Мозес: Ready move (англ. Радимов)? I don't know!)
      Big krendel
      Big krendel
      сегодня в 18:26
      Спартак ещё займет своё 7 место. Не долно же в каждом матче так фартить при откровенной судейской поддержке.
      Одержимый хряк
      Одержимый хряк
      сегодня в 18:25
      praporchik zadov
      Сегодня 18:16
      Да чёж вы питерские такие убогие ... везде плохое видете?....удачи вам!

      Модератор, почему не реагируем на оскорбления?
      Одержимый хряк
      Одержимый хряк ответ praporchik zadov (раскрыть)
      сегодня в 18:24, ред.
        Svartalfheim
        Svartalfheim ответ praporchik zadov (раскрыть)
        сегодня в 18:22
        У вас во Львове все в порядке с 2вастией?
        Svartalfheim
        Svartalfheim ответ Footbolista (раскрыть)
        сегодня в 18:22
        Мозес ответил, зато я знаю безбородова, а это 100-процентный успех.
        Геннадьич
        Геннадьич
        сегодня в 18:20
        Зазнавшийся дурак-страшная сила.
        Footbolista
        Footbolista
        сегодня в 18:20
        Шюррле спросил у Мозеса: "Кто такой Радимов?"...
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        сегодня в 18:16
          Footbolista
          Footbolista
          сегодня в 18:16
          Зависть нехорошее чувство...
          112910415
          112910415
          сегодня в 18:16
          Радимов всегда верит в лучшее ! ))
          CPS
          CPS
          сегодня в 18:13
          Мозес сам офигел от беспредела безбородова.
          makkie
          makkie
          сегодня в 18:12
          Владик Буланов лучше бы Зенит-2 тренировал, а то ж из ФНЛ вылетели :)))
          mihaluch
          mihaluch
          сегодня в 18:12
          Мозес не обращал внимание на Безбородова
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