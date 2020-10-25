Капитан «Химок» Тихий: «Мы наиграли на победу в матче с „Ростовом“»

Капитан «Химок» поделился впечатлениями от гостевой победы над «Ростовом» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ .

Тяжелая игра. Но по-другому, наверное, и быть не могло, учитывая, что играли мы в гостях с «Ростовом». Это серьезный соперник. Тем не менее считаю, что наиграли мы именно на победу. И если бы увезли отсюда только ничью, то были бы, наверное, разочарованы. Чего только два назначенных, а потом отмененных пенальти стоят.

К тому же мы заканчивали игру в большинстве. Да и до этого были хорошие моменты. Плюс строго и организованно сыграли в обороне, поэтому все по делу.