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Капитан «Химок» Тихий: «Мы наиграли на победу в матче с „Ростовом“»

сегодня, 19:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий поделился впечатлениями от гостевой победы над «Ростовом» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

Тяжелая игра. Но по-другому, наверное, и быть не могло, учитывая, что играли мы в гостях с «Ростовом». Это серьезный соперник. Тем не менее считаю, что наиграли мы именно на победу. И если бы увезли отсюда только ничью, то были бы, наверное, разочарованы. Чего только два назначенных, а потом отмененных пенальти стоят.

К тому же мы заканчивали игру в большинстве. Да и до этого были хорошие моменты. Плюс строго и организованно сыграли в обороне, поэтому все по делу.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:06
Тихий...
На память пришел персонаж фильма "Бег".
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 20:05
Молодцы, что обыграли Ростов.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:04
Да им ничего не обьяснишь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Химки могли в первом тайме делать 3-0 если бы ни Максименко и их кривоногость в завершающей стадии атаки!!!!!!!!!!!!!!!!Но ведь тогда говорили,что Химки это фарм Спартака по-этому они не забивают с выгодных позиций,хотя в матчах с Динамо и Локо было точно так же!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))Тот вариант уже забыли,ткперь переключились на новый-судейский!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))А кто Химкам мешал самим забивать свои моменты?!!!!!!!!!!!!!!!!Вот когда Спартак с ЦСКА играли и ЦСКА выиграл,хотя Спартак по игре то был сильныее и так же в первом тайме должен был вести в счете 3-1 а получили 1-2 в итоге,то думаю в этом виноват сам Спартак и во втором тайме так же получилось,Спартак не забивает с убойной позиции и через 2 или 3 мин ,прилетает 3-й мяч!!!!!!!!!!!!!!!!!Хотя,как по мне там было касание рукой у Облякова!!!!!!!!!!!!!Но это не отменяет же победы ЦСКА?!!!!!!!!!!!!!!Выиграли,потому что забили свои моменты,а Спартак свои нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут точно так же,Химки все могли решать в первом тайме!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:00
Ну если выиграли, то наверное наиграли....
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Albasin (раскрыть)
сегодня в 19:57
А ты случайно на канал Леши Новичка не подписан?!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 19:56
А при чем тут судья или судья заставлял Химки в первом тайме мазать с выгодных позиций или судья виноват в том,что Максименко там спасал как бог?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну что за ......... вы тут несёте?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Albasin
Albasin
сегодня в 19:55
В ростове просто судью подкупили под игру сo свиньями, удалили кого нужно, морально подготовили, три очка считай волера подарил.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:54
Гол Мирзов конечно красиво положил , ну а в целом, кто больше забил , тот и победил.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:53
Сейчас о еврокубках болтать начнут.
Aдреналин
Aдреналин ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 19:53
Так судья был продажный и тарасовский, свой.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 19:50
Cо Спартаком тоже но судья убил
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:45
Да ладно, просто повезло.
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