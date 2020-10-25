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Карпин: «До красной карточки игра „Ростова“ с „Химками“ меня устраивала»

сегодня, 19:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).

Мы не забили – они забили. Пытались выиграть вдесятером. Говорил ли с Ерёменко по поводу удаления? Серьёзно? Он прямой ногой сыграл? Вы серьёзно? Видели момент? Да? И? Он играл прямой ногой? Куда? Он останавливал мяч и даже игрока не видел. С красной карточкой не согласен.

В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне, не считая момента с отменённым пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей. Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала.

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Все комментарии
Glyba
Glyba
сегодня в 20:07, ред.
Теперь ростову будет легче даритьт очки свиньям.
halfbeek
halfbeek
сегодня в 20:07
Распродажа игроков бесследно не проходит. Уже в игре с Ахматом видна была неорганизованность Ростова. А сегодня Ростов ничего не создал как и Химки. Создал Мирзов.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 20:03
Ростов сдулся.
mensk
mensk
сегодня в 19:58
Пора бы уже гнать этого Карпина раз такая игра его устраивает.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:58
На ничью играли?
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:52
Вот почему вы Вилкова в ФНЛ отрядили судить!Чтобы кол-во своих филиалов увеличить! Он даже карточку красную Красноярску выписал!Но не помогло Оренбургу это))))
Sergus
Sergus
сегодня в 19:49
Cвиной филиал свинья Карпин превратила в помойку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:48
Да нормально всё у Федуна и его филиалов ;) Сейчас жду ошибок в пользу Уфы...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:47
После сдали игру,как защитники мяч провожали, до этого намертво шли, а тут не дай бог задеть, вернули 2006-й
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:44
Карпин,во что ты превратил Ростов?
112910415
112910415
сегодня в 19:43
бледная тень настоящего Ростова ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:41
Можно сколько угодно искать причины поражения в независящих от себя обстоятельствах, это не отменит негативного результата и тот факт, что Карпин проиграл аутсайдеру первенства на своем поле, обладая более солидным составом. По мне и до удаления Ростов не очень выглядел.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:40
Главный матч Карпина следующий, наказать федуна и за сегодняшнее злодейство.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:39
Скоро будет громко хлопать дверью.
beefs
beefs
сегодня в 19:33
устраивала, не устраивала, кердык Ростову...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:32
Это понятно, что устраивала...
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