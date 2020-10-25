Карпин: «До красной карточки игра „Ростова“ с „Химками“ меня устраивала»

Главный тренер «Ростова» поделился эмоциями после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).

Мы не забили – они забили. Пытались выиграть вдесятером. Говорил ли с Ерёменко по поводу удаления? Серьёзно? Он прямой ногой сыграл? Вы серьёзно? Видели момент? Да? И? Он играл прямой ногой? Куда? Он останавливал мяч и даже игрока не видел. С красной карточкой не согласен.

В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне, не считая момента с отменённым пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей. Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала.