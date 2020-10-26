Эссьен: «Фанатам „Челси“ нужно набраться терпения, Лэмпард добьется успеха»

Бывший полузащитник «Челси» считает, что главный тренер «синих» добьётся успеха в лондонском клубе, если ему дадут время построить команду.

Лэмпард играл за «Челси», он знает клуб до мелочей. Он получит поддержку от руководства команды. Я думаю, что он хорошо выполняет свою работу.

В прошлом сезоне «Челси» добился хороших результатов. Фанаты могут требовать большего, но это не так просто сделать. Я могу заверить вас, что Лэмпард старается изо всех сил.

Футбол полон взлетов и падений, вы должны это понимать. Это непростая работа, поэтому нужно набраться терпения и дать команде определённый толчок вперёд. Тогда, я надеюсь, у них всё получится.