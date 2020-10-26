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Эссьен: «Фанатам „Челси“ нужно набраться терпения, Лэмпард добьется успеха»

сегодня, 16:14

Бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен считает, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард добьётся успеха в лондонском клубе, если ему дадут время построить команду.

Лэмпард играл за «Челси», он знает клуб до мелочей. Он получит поддержку от руководства команды. Я думаю, что он хорошо выполняет свою работу.

В прошлом сезоне «Челси» добился хороших результатов. Фанаты могут требовать большего, но это не так просто сделать. Я могу заверить вас, что Лэмпард старается изо всех сил.

Футбол полон взлетов и падений, вы должны это понимать. Это непростая работа, поэтому нужно набраться терпения и дать команде определённый толчок вперёд. Тогда, я надеюсь, у них всё получится.

Ранее Лэмпард рассказал об атакующей игре «Челси».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:27
Думаю Эсьен прав
shlomo
shlomo
сегодня в 16:18
Может да, а может и нет...
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