Флик: «„Локо“ имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов»

Главный тренер «Баварии» поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

В РПЛ эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов. Команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч.

«Локо» хорошо сыграл с «Зальцбургом». Эта команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей.

Марк Рока? Я внимательно наблюдаю за игроками. Придёт и его время. Он хорошо тренируется, получит свой шанс. Не все так плохо.

У нас все здоровы. Гнабри, Сане тренируются с нами. Пытаемся меньше путешествовать. Переезды добавляют нагрузки. Гнабри — наш основной игрок, завтра может сыграть с первой минуты. Мы счастливы, что он вернулся в строй.