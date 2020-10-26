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Флик: «„Локо“ имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов»

сегодня, 14:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

В РПЛ эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов. Команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч.

«Локо» хорошо сыграл с «Зальцбургом». Эта команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей.

Марк Рока? Я внимательно наблюдаю за игроками. Придёт и его время. Он хорошо тренируется, получит свой шанс. Не все так плохо.

У нас все здоровы. Гнабри, Сане тренируются с нами. Пытаемся меньше путешествовать. Переезды добавляют нагрузки. Гнабри — наш основной игрок, завтра может сыграть с первой минуты. Мы счастливы, что он вернулся в строй.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 15:53
Шесть...наверное. Может семь. Ну ни как не меньше пяти.
Добряк
Добряк
сегодня в 15:30
Да он глумится. Выбрал самые деревяхи...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:25
С чувством юмора гл.тренер Баварии)
Indian
Indian
сегодня в 15:25
Грешно смеяться над деревяшками
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 15:20
Не похвалит же он защиту, которой его клуб вот-вот накидает двузначное число голов))
particular
particular
сегодня в 15:16
Флик в щадящем режиме прошёлся по Локо, понимая, что бегунки Локо - так себе, а оборона, вполне по силам его парням...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:11
Хоть и болею за Локо, но надо быть реалистом: шансы не то что равны нулю, они даже в минусе.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:00
Немец может говорить все что захочет
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