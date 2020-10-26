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Мюллер: «Рады продолжить успешное выступление в Лиге чемпионов»

сегодня, 14:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 20:55 Не начался

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

С нетерпением ждём матча. Это наш турнир, и мы рады продолжить успешное выступление в Лиге чемпионов. Настроение замечательное. Наилучшие предпосылки для хорошего результата.

Я не смотрел статистику, но отметил, что мы находимся в хорошей физической форме. Это касается и кубкового матча. Надо учесть, что у нас много игроков сборных. График плотный, главное, чтобы не придумали новый турнир и матчей не стало больше. Не стоит говорить о нагрузке и усталости. Футболисты никогда не чувствуют себя на сто процентов, надо выкладываться по максимуму и показывать лучший результат. У нас замечательный тренерский состав, медики, врачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:43
напрасно храбрится !
не уцелеть же им в Черкизове !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:02
Тот неловкий момент, когда неверно прочитал фамилию в заголовке и подумал: "Вот Миллер хохмит!"
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:45
Ростов их обыгрывал и локо обыграет)) кф 17 так и манит))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:44
Ничья будет!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:41
У Локо шансов нет.
офигенный
офигенный
сегодня в 14:40
Офигеть они прут
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