Мюллер: «Не собираемся устанавливать рекорды в матче с „Локомотивом“»

Нападающий «Баварии» рассказал о настроении в команде перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Мы с удовольствием играем в футбол. Прежде всего, это касается игроков атакующей линии. Как только получаем мяч, сразу хотим забить гол. Сейчас наша команда находится в очень хорошей физической готовности. Мы провели замечательный сезон. Мы оказываем давление на соперника.

Рекорд результативности ЛЧ ? Перед такими матчами не ставим такие задачи. Не планируем устанавливать рекорды. Это неправильный подход, очень высокомерно. Хотим победить, неважно, сколько забьём.

Может ли Левандовски обойти Герда Мюллера? К сожалению, не видел его игры, но общался с людьми, с которыми он играл. Герд Мюллер – выдающийся футболист. У меня не получается так играть в штрафной, у нас разные габариты. Желаю Герду всего наилучшего. Что касается Роберта, он играет на высоком уровне уже долгое время. Команда показывает замечательный футбол.