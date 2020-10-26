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Мюллер: «Не собираемся устанавливать рекорды в матче с „Локомотивом“»

сегодня, 15:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 20:55 Не начался

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о настроении в команде перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Мы с удовольствием играем в футбол. Прежде всего, это касается игроков атакующей линии. Как только получаем мяч, сразу хотим забить гол. Сейчас наша команда находится в очень хорошей физической готовности. Мы провели замечательный сезон. Мы оказываем давление на соперника.

Рекорд результативности ЛЧ? Перед такими матчами не ставим такие задачи. Не планируем устанавливать рекорды. Это неправильный подход, очень высокомерно. Хотим победить, неважно, сколько забьём.

Может ли Левандовски обойти Герда Мюллера? К сожалению, не видел его игры, но общался с людьми, с которыми он играл. Герд Мюллер – выдающийся футболист. У меня не получается так играть в штрафной, у нас разные габариты. Желаю Герду всего наилучшего. Что касается Роберта, он играет на высоком уровне уже долгое время. Команда показывает замечательный футбол.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:52
А придется..
112910415
112910415
сегодня в 15:48
смотри, не обмани !
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:47
Ну и молодцы. А рекорды с австрийцами ставьте, а мы на 1-2 согласные, в нашу пользу. А если слегка посерьезнее, то как бы вместо футбола не пришлось смотреть тяжелую эротику, где наши будут далеко не в активной роли.
nubom
nubom
сегодня в 15:45
Похоже, немцы подготовили для нас авоську "безценного опыта выступлений в европейских кубках"...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:40
Понятно...будут играть по счету...особо не напрягаясь...
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 15:40
...неважно сколько забьем! Прозвучало как то не очень высокомерно :)))
2-8 тоже не собирались ставить рекорды))))
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 15:40
Ну это как пойдет
particular
particular
сегодня в 15:22, ред.
Пожалуй, Том и К смогут с некоторыми усилиями, но с голевым удовольствием, взять то, на что они вправе рассчитывать...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:19
Пятнашки хватит им.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:17
У каждого свое понятие "рекорда"...так ненавязчиво отгрузили 4 булика Атлетико ( у которых она из лучших защитных линия в Испании)...а тут с таким Локо, который изображал понятие пинания мяча с Ротором может быть и более....а вообще то У нас есть Дима Булыкин, так он ничейку прогнозирует и знает, как нужно остановить на "быстром ходу Мерседес"...посмотрим...теоретически (только на бумаге) у нас есть кому забивать и может быть и забьем, но вот сколько пропустим это вопрос...
h8you
h8you
сегодня в 15:15
правильно пожалейте
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:10
Тринадцать точно не собираются забивать.
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