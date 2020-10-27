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Гасперини: «Надеемся осложнить задачу „Аякса“ в Лиге чемпионов»

сегодня, 10:35
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс23:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча с «Аяксом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Завтра будет совершенно другой матч по сравнению с «Сампдорией». Это будет гораздо более открытая игра. «Аякс» атакует большими силами, и мы должны как-то противостоять этому.

«Аякс» — сильная команда. Она может экспериментировать в определенных матчах в национальном чемпионате. Но Лига чемпионов — другое дело. Мы надеемся осложнить им задачу и выравнять силы двух команд.

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Gahi
Gahi
сегодня в 11:38
Джан Пьеро Гасперини очень опытный наставник в том плане как он может выстраивать отношения внутри команды так и за её пределами. И даже по игре команды Аталанты, сопернику очень тяжело понять как она будет играть в следующем матче. Достаточно посмотреть на результаты последних матчей команды, 17 октября Аталанта играет на выезде с Наполи и проигрывает со счётом 4-1, хотя этот результат стал для многих неожиданным. А уже 21 октября тоже на выезде играет в Л/Ч против Мидьюлланна и выигрывает 4-0 где кстати в этом матче Миранчук впервые вышел за команду и забил четвёртый гол. Вот теперь тоже самое 24 октября Аталанта принимает у себя Сампдорию и проигрывает 1-3, тоже неожиданный результат. После этого можно сделать вывод что Аталанта должна выиграть и Миранчук забить.Будем надеяться что так и будет. Удачи
Государю бан по барабану
Государю бан по барабану
сегодня в 10:50
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 10:50
    и это вполне у вас может получиться!
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану
    сегодня в 10:47
    Гасперини хороший дипломат, метлой не трепет.
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