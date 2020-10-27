Гасперини: «Надеемся осложнить задачу „Аякса“ в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от матча с «Аяксом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Завтра будет совершенно другой матч по сравнению с «Сампдорией». Это будет гораздо более открытая игра. «Аякс» атакует большими силами, и мы должны как-то противостоять этому.

«Аякс» — сильная команда. Она может экспериментировать в определенных матчах в национальном чемпионате. Но Лига чемпионов — другое дело. Мы надеемся осложнить им задачу и выравнять силы двух команд.