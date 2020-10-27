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Верон: «У „Барсы“ сейчас переходный этап. Месси испытывает дискомфорт»

сегодня, 15:40

Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в текущем сезоне.

Замечаю, что игра в команде, у которой сейчас переходный этап, доставляет ему дискомфорт. Долгие годы он был ключевым игроком «Барсы», но сейчас они меняют свою игру, пытаются найти себя.

Думаю, что клуб в какой-то степени не смог правильно поддержать его, особенно в плане формирования команды. Все это обернулось против него.

Месси – игрок, который всегда старался быть конкурентоспособным и оставаться на вершине.

Ранее о ситуации Месси в клубе высказался президент «блаугранас» Хосеп Бартомеу.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:04
Назвать сегодняшнее состояние переходным этапом язык не поворачивается. В Барселоне на данный момент жесточайший кризис. Кризис в игре, кризис в составе, кризис в руководстве. И когда команда начнет выбираться из этого плачевного состояния , все прекрасно знают. Только с уходом Бартомеу могут начаться какие то подвижки в улучшении ситуации в целом. А пока приходится наблюдать жалкие потуги Кумана , пытающегося наладить игру. А игра пока совсем не радует. Так что ждем референдума , ну или на крайний случай выборов.
Бартомеу должен уйти.
Всем здоровья.
drug01
drug01
сегодня в 15:48
Скоро всё пройдёт!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:44
Интересно...и сколько он будет длиться?
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