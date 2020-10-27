Верон: «У „Барсы“ сейчас переходный этап. Месси испытывает дискомфорт»

Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в текущем сезоне.
Замечаю, что игра в команде, у которой сейчас переходный этап, доставляет ему дискомфорт. Долгие годы он был ключевым игроком «Барсы», но сейчас они меняют свою игру, пытаются найти себя.
Думаю, что клуб в какой-то степени не смог правильно поддержать его, особенно в плане формирования команды. Все это обернулось против него.
Месси – игрок, который всегда старался быть конкурентоспособным и оставаться на вершине.
Ранее о ситуации Месси в клубе высказался президент «блаугранас» Хосеп Бартомеу.
Бартомеу должен уйти.
Всем здоровья.
Бартомеу должен уйти.
Всем здоровья.