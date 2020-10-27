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Гомес: «„Аталанта“ может усложнить жизнь любой команде»

сегодня, 16:27

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес поделился мнением об игре своей команды.

В прошлом году мы были сюрпризом, но теперь мы сделали себе имя в Лиге Чемпионов, мы можем усложнить жизнь любой команде.

Знаем, что чем-то рискуем в своей игре, но мы добились результата, атакуя.

У меня осталось три года контракта. В феврале мне исполнится 33 года. Но я, конечно, хочу продолжать жить здесь, в Бергамо. У меня все хорошо, и в будущем у меня будет место в клубе.

Сегодня «Аталанта» встретится с «Аяксом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:00
Это да! Вообще непонятно что ожидать от этой команды!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:00
Сейчас команда на подъёме.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:42
За Аталанту!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:35
Аталанта-не Бавария, не надо переоценивать свои возможности, надо быть немного поскромнее...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:34, ред.
Жаль только что в Серии А дела пошли на спад
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