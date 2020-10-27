Гомес: «„Аталанта“ может усложнить жизнь любой команде»

Нападающий «Аталанты» поделился мнением об игре своей команды.

В прошлом году мы были сюрпризом, но теперь мы сделали себе имя в Лиге Чемпионов, мы можем усложнить жизнь любой команде.

Знаем, что чем-то рискуем в своей игре, но мы добились результата, атакуя.

У меня осталось три года контракта. В феврале мне исполнится 33 года. Но я, конечно, хочу продолжать жить здесь, в Бергамо. У меня все хорошо, и в будущем у меня будет место в клубе.