Флик: «Трудовая победа „Баварии“. „Локомотив“ играл очень хорошо»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я сказал команде, что это трудовая победа, что в итоге она заслуженная. Я уверен, что и у других команд нашей группы будут проблемы в Москве. Поэтому это важная победа.

Первый гол был разыгран сенсационно. Футболисты «Локомотива» играли очень хорошо — они располагались глубоко и действовали за счёт длинных передач. Несколько раз они делали нам больно — нам приходилось пробегать дополнительные метры.

2:1 — заслуженная победа. Нормально, что у команды бывают такие матчи. Если в них побеждаешь, то это вдвойне приятно.