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Флик: «Трудовая победа „Баварии“. „Локомотив“ играл очень хорошо»

сегодня, 01:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я сказал команде, что это трудовая победа, что в итоге она заслуженная. Я уверен, что и у других команд нашей группы будут проблемы в Москве. Поэтому это важная победа.

Первый гол был разыгран сенсационно. Футболисты «Локомотива» играли очень хорошо — они располагались глубоко и действовали за счёт длинных передач. Несколько раз они делали нам больно — нам приходилось пробегать дополнительные метры.

2:1 — заслуженная победа. Нормально, что у команды бывают такие матчи. Если в них побеждаешь, то это вдвойне приятно.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:16
Очень трудная победа
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