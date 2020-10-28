ГлавнаяНовости

Марш: «„Зальцбург“ может гордиться тем, как сыграл с „Локо“ и „Атлетико“»

сегодня, 06:49
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал выездное поражение от «Атлетико» (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тяжело возвращаться домой всего с одним очком в двух матчах. Мы заслуживали большего, но можем гордиться тем, как мы играли.

Мы забили два гола «Локомотиву», который пропустил всего один мяч за 6 матчей до встречи с нами, и сегодня дважды поразили ворота одной из лучших команд Европы по игре в обороне.

Есть много положительных моментов. Нужно кое-что наладить в защите, но мы можем быть очень горды собой.

Все новости
Тен Хаг — о ничьей с «Аталантой»: «Я разочарован»
Сегодня, 07:21 Комментарии1
Льоренте: «Очень важные 3 очка для „Атлетико“. За этим же поедем в Москву»
Сегодня, 07:08 Комментарии1
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ абсолютно ничего не позволил „Марселю“»
Сегодня, 06:20 Комментарии3
Гасперини: «„Аталанта“ сделала классный камбэк с „Аяксом“»
Сегодня, 05:58 Комментарии1
Виллаш-Боаш: «У „Марселя“ нет миллиарда и Гвардиолы — только я»
Сегодня, 04:53 Комментарии4
Каштру: «Поздравляю Бондаря, Хочолаву и весь „Шахтёр“ с отличной игрой»
Сегодня, 03:49 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:22
А ты статью читал?
"Мы забили два гола «Локомотиву», который пропустил всего один мяч за 6 матчей до встречи с нами, и сегодня дважды поразили ворота одной из лучших команд Европы по игре в обороне".
Тут и про Локо и про Атлетико!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:55
Вот с чего бы Зальцбургу гордиться за Локо? В статье об этом ни слова...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:54
Когда так заиграет Локо
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:50
И что дальше делать?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100