Марш: «„Зальцбург“ может гордиться тем, как сыграл с „Локо“ и „Атлетико“»

Главный тренер «Зальцбурга» прокомментировал выездное поражение от «Атлетико» (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тяжело возвращаться домой всего с одним очком в двух матчах. Мы заслуживали большего, но можем гордиться тем, как мы играли.

Мы забили два гола «Локомотиву», который пропустил всего один мяч за 6 матчей до встречи с нами, и сегодня дважды поразили ворота одной из лучших команд Европы по игре в обороне.

Есть много положительных моментов. Нужно кое-что наладить в защите, но мы можем быть очень горды собой.