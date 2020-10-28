ГлавнаяНовости

Тренер сборной Грузии: «Кварацхелия на 100% готов играть в „Боруссии“»

сегодня, 15:22

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к его подопечному в национальной команде, полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

Хорошие футболисты готовы ко всему, а Хвича – очень хороший футболист. Если трансфер в «Боруссию» состоится, это будет великолепно. Для него это будет прекрасно. На мой взгляд, Хвича готов играть там на сто процентов.

В Грузии таких футболистов было уже много. Очень важно, как он будет продолжать свою карьеру. Как на него будет влиять агенты, тренеры. Хвича — очень хороший парень, очень внимательный на тренировках. Сейчас он под руководством лучшего русского тренера и моего хорошего друга — Леонида Слуцкого. Кварацхелия в хороших руках и клубе. Талант у него невероятный. Да, он любит держать мяч, но ему надо продолжать учиться тактике и познавать другие важные вещи. Но у него невероятный талант, ему богом дано решать исход игры в одиночку.

Все новости
Роналду — перед матчем с «Барселоной»: «ПЦР — полное дерьмо!»
Сегодня, 16:28 Комментарии1
Нагельсманн: «На данный момент я счастлив в „Лейпциге“»
Сегодня, 15:42 Комментарии2
Газидис подтвердил, что «Милан» зимой будет покупать игроков
Сегодня, 15:29 Комментарии1
Уилшир: «Испания, Германия или МЛС были бы отличными вариантами для меня»
Сегодня, 12:55 Комментарии7
Зума: «„Челси“ постепенно находит баланс в защитной линии»
Сегодня, 12:47 Комментарии5
Бастони — о матче с «Шахтёром»: «„Интер“ определенно заслуживал победы»
Сегодня, 11:35 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:18
ну прям как на базаре))))))))))))))))))))
FROBI
FROBI
сегодня в 16:09
Про 100% он, конечно, загнул.
Наш пешеходный чемп - не показатель. Уехав в Европу, и скорости будут на порядок выше, и атлетов поболе, а Хвича не самого богатырского телосложения... Головин вон частенько на больничных при всех его способностях.
матос
матос
сегодня в 15:52
за Рубин реально здорово играет
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:30
Предполагаю, что в Дортмунде сами разберутся, без оценки и рекомендаций тренера Грузии, готов или нет, и если готов, то за сколько....! В этом вопросе, цена вопроса, имеет огромное значение, немцы переплачивать не будут. Мало ли что, сколько хочет Рубин... Будет столько, сколько предложит Боруссия, или вообще ничего не будет.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:29
Возьмут, что бы в арнеду отправить.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:28
Ну еще бы он сказал другое
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100