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Ерохин: «Следующие два матча в ЛЧ будут определяющими для „Зенита“»

сегодня, 01:43
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, результат неудовлетворительный. Одна ошибка решает многое, не нашли свои шансы в атаке, мало цеплялись за мяч, из-за этого мало моментов создали.

Нам приходилось больше перестраиваться, больше сидеть в обороне, в чемпионате России по-другому играем.

Какие перспективы в турнире? Усложнили себе задачу, следующие два матча будут определяющими, будем стараться цепляться за свой шанс.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 02:00
Успокойся, все уже определено....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:47
Для Семака следующие два матча точно станут определяющими.
stachel
stachel
сегодня в 01:47
    viv
    viv
    сегодня в 01:45
    Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
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