Ерохин: «Следующие два матча в ЛЧ будут определяющими для „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» дал комментарий после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, результат неудовлетворительный. Одна ошибка решает многое, не нашли свои шансы в атаке, мало цеплялись за мяч, из-за этого мало моментов создали.

Нам приходилось больше перестраиваться, больше сидеть в обороне, в чемпионате России по-другому играем.

Какие перспективы в турнире? Усложнили себе задачу, следующие два матча будут определяющими, будем стараться цепляться за свой шанс.