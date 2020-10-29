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Сафонов: «Хотел бы взять вину на себя»

сегодня, 01:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

У всех ребят есть понимание, что в этот раз случилось то, что случилось. Мы могли забивать, вели игру. Не повезло. Хотел бы взять вину на себя, ведь моя ошибка в первом голе — если бы не она, «Челси» было бы сложнее навязать игру.

Во втором тайме вели игру, верили, что можем изменить ход матча. Но где-то не хватило опыта. В конце у «Челси» вышли опытные игроки, нам свежести не хватило.

Моя ошибка? Я сам виноват. Это просто удар. Теперь я жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:39
если ты возьмешь вину на себя. то я тебе машину подарю. приору
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:32
Вся команда виновата
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:32
Без поражений не бывает побед
alex074
alex074
сегодня в 01:22
Да нет... Вина в поражении лежит на всей команде. А твоя, что в очко пропускаешь и всего то.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:19
В общем не хватило опыта.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:16
все виноваты в одинаковой степени
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:12
Перехвалили его.
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