Семак: «Пенальти испортил ход игры. Мы могли сыграть вничью»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Что касается игры, можно было играть посмелее, что касается атаки и обороны, то неплохо играли. Пенальти был достаточно обидный, после него нужно было что-то менять. Мы знали, насколько качественная атака у «Боруссии». К сожалению, пенальти испортил ход игры, обидно, что проиграли, могли сыграть вничью, на мой взгляд.

Не хватало созидания? В первом тайме не получалось цепляться за мячи у Дзюбы, потом выпустили Мостового, чтобы использовать пространство. Нам нужно было чаще контролировать мяч и более разумно им распоряжаться.

Замена Дзюбы связана с тем, чтобы разнообразить игру, защитники выиграли борьбу у Артёма, но Мостовому нужно ещё набираться опыта, работы ещё много.