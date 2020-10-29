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Семак: «Пенальти испортил ход игры. Мы могли сыграть вничью»

сегодня, 01:19
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Что касается игры, можно было играть посмелее, что касается атаки и обороны, то неплохо играли. Пенальти был достаточно обидный, после него нужно было что-то менять. Мы знали, насколько качественная атака у «Боруссии». К сожалению, пенальти испортил ход игры, обидно, что проиграли, могли сыграть вничью, на мой взгляд.

Не хватало созидания? В первом тайме не получалось цепляться за мячи у Дзюбы, потом выпустили Мостового, чтобы использовать пространство. Нам нужно было чаще контролировать мяч и более разумно им распоряжаться.

Замена Дзюбы связана с тем, чтобы разнообразить игру, защитники выиграли борьбу у Артёма, но Мостовому нужно ещё набираться опыта, работы ещё много.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:40
Ход игры, которой не было.
stachel
stachel ответ Физручини (раскрыть)
сегодня в 01:39
Он только зубы скалить горазд. Работу будет делать над ошибками))) Надеюсь только до зимы.
протон1
протон1
сегодня в 01:39
семаку хоть божья росса. и доволен как говорил уткин
youtomee
youtomee
сегодня в 01:35, ред.
Вот Краснодар вроде и проиграл 4:0, да, были ляпы, но там и моменты были и игра смотрелась, а вы в створ ни разу не ударили, никакой мысли нет вообще. Если досидеть в окопах в своей штрафной - это цель на игру, то тогда, пенальти испортил ход игры....а так бы, мы бы... эхххх. Зениту нужен тренер и Дзюбиньо....ну серьезно...вы с ним хотели в европе играть? Самое интересное, что его снова наверное признают лучшим игроком в рпл))
Физручини
Физручини
сегодня в 01:26
Семаку хоть в глаза нассы - будет доволен.
alex074
alex074
сегодня в 01:26
"Каравай, каравай кого хочешь ты валяй"... Думать нужно, кого в основе выпускать, вот из-за таких футболеров ГАЗПРОМ-проекта и возникают итоговые никакущие результаты.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 01:26
Игра Зенита -просто позор! Я не против контроатакующего футбола, но его у Зенита не было вовсе!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:23
Вот она расплата Миллеру, Дюкову, за админресурс, фарм клубы и прозенитовских судей в РПЛ, за липовые чемпионства второй год подряд.
David Young
David Young
сегодня в 01:21
Засушивать игру - это та тактика, которая не всегда ведёт к победе или ничье.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:21
ДА да да... выиграть должны были, отскок бд)))
Mangur
Mangur
сегодня в 01:21
    mangox22
    mangox22
    сегодня в 01:20, ред.
    смешно пенальти это часть игры как и штанги
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