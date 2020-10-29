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Деменко: «„Краснодар“ мог забить и перевернуть игру»

сегодня, 00:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Ожидал, что «Краснодар» в какой-то степени даст бой. Были моменты, когда во втором тайме «Краснодар» мог забить и перевернуть игру, но что-то не получилось. Всё-таки «Челси» выбрал игру с большим контролем, большим владением мячом, а «Краснодар» старался больше бегать. Забей «Краснодар» во втором тайме, когда Газинский попал в перекладину, игра могла пойти по-другому. А когда поставили второй пенальти, то стало всё ясно.

«Краснодар» заслуживал гол, ребята очень неплохо играли. «Челси» очень быстро играет, поэтому где-то не успевали, ошибались. Если взять первый тайм и 10-15 минут второго, то «Краснодар» достойно выглядел. Но после второго пропущенного мяча развалились немножко.

Ошибка Сафонова из-за психологического давления? Нет, здесь это точно не влияло. Досадная ошибка, но такое бывает. «Челси» тоже много не бил по воротам. Я посмотрел еще раз этот момент — все-таки там кочка тоже сыграла роль: мяч немного подскочил. Бывает в жизни, ничего страшного. Надо наоборот сейчас поддержать Матвея, чтобы в дальнейшем была только концентрация на игре.

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alex074
alex074
сегодня в 01:19
Мог забить и забил, это две большие разницы. А по факту 0:4...счет на табло говорит сам за себя
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 01:12
Теперь уже как есть, так есть, наиграли на сколько смогли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:56
Мусаева давно пора в отставку!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:51
После драки кулаками не машут...
протон1
протон1
сегодня в 00:50
я бы застрелился после такого.
drug01
drug01
сегодня в 00:47
Это все не так
mangox22
mangox22
сегодня в 00:45
ничего не мог или не смог
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