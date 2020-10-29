Деменко: «„Краснодар“ мог забить и перевернуть игру»

Бывший полузащитник «Краснодара» поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Ожидал, что «Краснодар» в какой-то степени даст бой. Были моменты, когда во втором тайме «Краснодар» мог забить и перевернуть игру, но что-то не получилось. Всё-таки «Челси» выбрал игру с большим контролем, большим владением мячом, а «Краснодар» старался больше бегать. Забей «Краснодар» во втором тайме, когда Газинский попал в перекладину, игра могла пойти по-другому. А когда поставили второй пенальти, то стало всё ясно.

«Краснодар» заслуживал гол, ребята очень неплохо играли. «Челси» очень быстро играет, поэтому где-то не успевали, ошибались. Если взять первый тайм и 10-15 минут второго, то «Краснодар» достойно выглядел. Но после второго пропущенного мяча развалились немножко.

Ошибка Сафонова из-за психологического давления? Нет, здесь это точно не влияло. Досадная ошибка, но такое бывает. «Челси» тоже много не бил по воротам. Я посмотрел еще раз этот момент — все-таки там кочка тоже сыграла роль: мяч немного подскочил. Бывает в жизни, ничего страшного. Надо наоборот сейчас поддержать Матвея, чтобы в дальнейшем была только концентрация на игре.