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«Барселона» потроллила Роналду после победы над «Ювентусом»

сегодня, 07:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Пресс-служба «Барселоны» в твиттере после выездной победы каталонского клуба над «Ювентусом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов подколола нападающего туринцев Криштиану Роналду, который не смог принять участия в поединке из-за коронавируса.

«Мы рады, что вам довелось увидеть на своём поле лучшего игрока в истории», — обратилась «Барса» к «Ювентусу», прикрепив фото капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси, который отличился голом и результативной передачей.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:15
Это не повод для радости)))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:15
очень смешно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:08
Не умно
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 07:02
Надеюсь криш выйдет на камп ноу
shlomo
shlomo
сегодня в 07:02
Ну на это ума много не надо...
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