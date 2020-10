«Барселона» потроллила Роналду после победы над «Ювентусом»

Пресс-служба «Барселоны» в твиттере после выездной победы каталонского клуба над «Ювентусом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов подколола нападающего туринцев , который не смог принять участия в поединке из-за коронавируса.

«Мы рады, что вам довелось увидеть на своём поле лучшего игрока в истории», — обратилась «Барса» к «Ювентусу», прикрепив фото капитана «сине-гранатовых» , который отличился голом и результативной передачей.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ