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«Теперь можно и Бэйла приглашать в „Ростов“». Карпин поиграл в гольф

сегодня, 13:52

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своем инстаграме фотографии, на которых он играет в гольф, попутно вспомнив вингера «Тоттенхэма» Гарета Бэйла.

«Ну теперь можно и Гарета Бэйла приглашать в „Ростов“. Может, хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал, епть», — написал Карпин.

Бэйл, перешедший в сентябре из «Реала» в «Тоттенхэм», известен своей любовью к гольфу, которая по мнению болельщиков мешает его футбольной карьере.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 14:02
Шутка, конечно, но если рассматривать серьёзно, единственный вариант, при котором Бэйл может перейти в Ростов - это если Ростов станет Анжи эпохи Керимова, с огромными деньгами и большими амбициями, а также тактикой скупки именитых сильных игроков из зарубежья. Одними только полями для гольфа Гарета не заманишь. А вот очень жирным контрактом, ещё и с превосходными условиями - это дна. Все узнали за прошедшие годы, насколько жаден Гарет Бэйл, и как ему было плевать на Реал, и свою карьеру, по сравнению с собственным обогащением. Думаю, что карьеру он и завершит в каком-нибудь богатом клуб вне Топ-5.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 13:59
А попробуйте, слабо?)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:55
Надо попробовать пригласить)
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