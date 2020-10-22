«Теперь можно и Бэйла приглашать в „Ростов“». Карпин поиграл в гольф

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сегодня, 13:52

Главный тренер «Ростова» опубликовал в своем инстаграме фотографии, на которых он играет в гольф, попутно вспомнив вингера «Тоттенхэма» .

«Ну теперь можно и Гарета Бэйла приглашать в „Ростов“. Может, хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал, епть», — написал Карпин.

Бэйл, перешедший в сентябре из «Реала» в «Тоттенхэм», известен своей любовью к гольфу, которая по мнению болельщиков мешает его футбольной карьере.