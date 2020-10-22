«Теперь можно и Бэйла приглашать в „Ростов“». Карпин поиграл в гольф

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своем инстаграме фотографии, на которых он играет в гольф, попутно вспомнив вингера «Тоттенхэма» Гарета Бэйла.
«Ну теперь можно и Гарета Бэйла приглашать в „Ростов“. Может, хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал, епть», — написал Карпин.
Бэйл, перешедший в сентябре из «Реала» в «Тоттенхэм», известен своей любовью к гольфу, которая по мнению болельщиков мешает его футбольной карьере.
Ну теперь можно и @garethbale11 приглашать в Ростов🤣🤪 есть у нас здесь и @golf_country_club_don и @dirkbikkembergs 👌🏽👌🏽👌🏽 Может хоть он приедет, раз @falcao не подъехал, епть🤣🤣🤣😅😅😅 #карпин #karpin #futbol #football #футбол #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону