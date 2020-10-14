«Динамо» намекнуло на приход Шварца

Пресс-служба «Динамо» оригинально намекнуло на приход в клуб наставника Сандро Шварца.
В твиттере москвичей появилась запись с кадром из фильма с участием Арнольда Шварценеггера. Также присутствует надпись «вечеринка начинается».
October 14, 2020
Пресс-служба «Динамо» оригинально намекнуло на приход в клуб наставника Сандро Шварца.
В твиттере москвичей появилась запись с кадром из фильма с участием Арнольда Шварценеггера. Также присутствует надпись «вечеринка начинается».
October 14, 2020
Был такой наивный фильм в детстве "красная жара",если не ошибаюсь)
Был такой наивный фильм в детстве "красная жара",если не ошибаюсь)