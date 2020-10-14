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«Динамо» намекнуло на приход Шварца

14 октября 2020, 18:34

Пресс-служба «Динамо» оригинально намекнуло на приход в клуб наставника Сандро Шварца.

В твиттере москвичей появилась запись с кадром из фильма с участием Арнольда Шварценеггера. Также присутствует надпись «вечеринка начинается».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
15 октября в 00:27
Бувач молодцом, шарит.
протон1
протон1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 октября в 21:44
увидишь скоро.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ протон1 (раскрыть)
14 октября в 21:28
Тренер высшего сорта???Расскажите про его славную карьеру,сколько раз он ЛЧ и топ чемпионат выигрывал,а то я первый раз о нем слышу...
протон1
протон1 ответ Евгений Сербин (раскрыть)
14 октября в 21:25
тренер высшего сорта. динамо подтянется
ДАША Д
ДАША Д
14 октября в 19:30
Отгребет он по полной от русских игроков.
МапС
МапС ответ волгодон 2 (раскрыть)
14 октября в 19:19
Евгений Сербин
Евгений Сербин
14 октября в 19:12
нормальный хоть тренер?
волгодон 2
волгодон 2
14 октября в 18:53
Тогда уж следовало бы Арни показать в милицейской форме.
Был такой наивный фильм в детстве "красная жара",если не ошибаюсь)
mihaluch
mihaluch
14 октября в 18:42
Тогда в Динамо начнётся "Красная жара".
mihaluch
mihaluch
14 октября в 18:36
Да Шварца не мешало бы.
Djebrael
Djebrael
14 октября в 18:35
Намек все сразу поняли..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 18:35
Надо брать, а не намякивать...
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