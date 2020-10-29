ГлавнаяНовости

Тухель: «ПСЖ не хватает многих игроков»

сегодня, 07:28
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель дал комментарий после выездной победы над «Истанбулом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Кейлор Навас всегда надёжен. Он спокоен, расслаблен и абсолютно хладнокровен. Топ, топ, топ-вратарь.

У нас практически не было предсезонной подготовки, и нам не хватает многих игроков. Многих новичков мы подписали в конце трансферного окна. Ситуация непростая. После карантинного периода мы сыграли в двух кубковых финалах, в Лиге чемпионов, а затем стартовала Лиги 1. Килиан Мбаппе был прав, когда говорил об усталости.

Лидирует ли «Ювентус» в Италии? Нет. Лидирует ли «Манчестер Сити» в Англии? Нет. А в Испании лидируют «Барселона» или «Реал»? Тоже нет. А всё потому, что они вместе с нами играли в Португалии [в Лиге чемпионов]. Но я предпочитаю сохранять позитив.

Все новости
Стефан: «„Ренн“ в процессе обучения. Мы впервые играем в Лиге чемпионов»
Сегодня, 07:44 Комментарии0
Луческу: «„Динамо“ играло лучше „Ференцвароша“ и заслуживало победы»
Сегодня, 07:34 Комментарии1
Индзаги: «Мне ещё никогда не приходилось выбирать из 12 полевых игроков»
Сегодня, 07:19 Комментарии2
Пьянич: «„Барселона“ заслуженно победила „Ювентус“ и могла забить больше»
Сегодня, 06:43 Комментарии3
Сульшер: «Рэшфорд фантастически вышел на замену»
Сегодня, 06:32 Комментарии4
Бонуччи: «Мы допустили слишком много ошибок и облегчили жизнь „Барселоне“»
Сегодня, 06:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:34
Но несмотря на всё победили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:32
Какая нафик усталость, когда сезон не доигрывали. Вот у Зенита усталость, с двухнедельным перерывом впахивают третий месяц...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100