Тухель: «ПСЖ не хватает многих игроков»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после выездной победы над «Истанбулом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Кейлор Навас всегда надёжен. Он спокоен, расслаблен и абсолютно хладнокровен. Топ, топ, топ-вратарь.

У нас практически не было предсезонной подготовки, и нам не хватает многих игроков. Многих новичков мы подписали в конце трансферного окна. Ситуация непростая. После карантинного периода мы сыграли в двух кубковых финалах, в Лиге чемпионов, а затем стартовала Лиги 1. Килиан Мбаппе был прав, когда говорил об усталости.

Лидирует ли «Ювентус» в Италии? Нет. Лидирует ли «Манчестер Сити» в Англии? Нет. А в Испании лидируют «Барселона» или «Реал»? Тоже нет. А всё потому, что они вместе с нами играли в Португалии [в Лиге чемпионов]. Но я предпочитаю сохранять позитив.