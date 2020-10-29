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«Ювентус» ответил на троллинг «Барселоны»

сегодня, 13:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Пресс-служба «Ювентуса» решила ответить коллегам из «Барселоны» касательно статуса величайшего игрока всех времен.

После встречи между этими клубами каталонцы заявили:

Мы рады, что вы смогли увидеть величайшего игрока в истории на своем поле.

Позже последовал ответ от туринцев:

Вы, вероятно, не там искали. Мы привезем вам его на «Камп Ноу».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сыграть во вчерашнем матче из-за коронавируса, на поле был форвард «блаугранас» Лионель Месси. Аббревиатура GOAT образована из сочетания первых букв слов greatest of all time, что можно перевести как «величайший за все времена». Хотя на английском GOAT – это козел. Отсюда и эмодзи козла, которым шифруют GOAT в рассказах о величии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:48
Как малые дети... А я, а вам, а я щас всем люлей дам))) 😁
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:45
На полле надо было отвечать,
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