«Ювентус» ответил на троллинг «Барселоны»

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Пресс-служба «Ювентуса» решила ответить коллегам из «Барселоны» касательно статуса величайшего игрока всех времен.

После встречи между этими клубами каталонцы заявили:

Мы рады, что вы смогли увидеть величайшего игрока в истории на своем поле.

Позже последовал ответ от туринцев:

Вы, вероятно, не там искали. Мы привезем вам его на «Камп Ноу».

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

Нападающий «Ювентуса» не смог сыграть во вчерашнем матче из-за коронавируса, на поле был форвард «блаугранас» . Аббревиатура GOAT образована из сочетания первых букв слов greatest of all time, что можно перевести как «величайший за все времена». Хотя на английском GOAT – это козел. Отсюда и эмодзи козла, которым шифруют GOAT в рассказах о величии.