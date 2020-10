«Ювентус» ответил на троллинг «Барселоны»

Пресс-служба «Ювентуса» решила ответить коллегам из «Барселоны» касательно статуса величайшего игрока всех времен.

После встречи между этими клубами каталонцы заявили:

Позже последовал ответ от туринцев:

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ