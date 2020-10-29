Кожемякин: «В „Локомотиве“ собраны самые сильные футболисты РПЛ»

Защитник «Ротора» поделился мнением о победе своей команды в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

В «Локомотиве», я считаю, собраны самые сильные футболисты в нашем чемпионате, много игроков сборных разных стран. Команда выступает уже третий год в Лиге чемпионов, естественно, это топ-уровень. Мы понимали, что это за соперник и какое давление будет на нас. Настраивались дать бой, хотелось реабилитироваться перед болельщиками за досадное поражение «Тамбову». Каждый игрок отдал все силы, чтобы выиграть этот матч. Так и получилось. Мы хотели больше, чем «Локомотив», поэтому и выиграли. Всегда приятно побеждать таких игроков, тем более это наша первая победа! И для меня лично, это первая победа в РПЛ .