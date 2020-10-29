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Кожемякин: «В „Локомотиве“ собраны самые сильные футболисты РПЛ»

сегодня, 20:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Защитник «Ротора» Олег Кожемякин поделился мнением о победе своей команды в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

В «Локомотиве», я считаю, собраны самые сильные футболисты в нашем чемпионате, много игроков сборных разных стран. Команда выступает уже третий год в Лиге чемпионов, естественно, это топ-уровень. Мы понимали, что это за соперник и какое давление будет на нас. Настраивались дать бой, хотелось реабилитироваться перед болельщиками за досадное поражение «Тамбову». Каждый игрок отдал все силы, чтобы выиграть этот матч. Так и получилось. Мы хотели больше, чем «Локомотив», поэтому и выиграли. Всегда приятно побеждать таких игроков, тем более это наша первая победа! И для меня лично, это первая победа в РПЛ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:07
Самые сильные??? Это спорно.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 21:02
Насчет самых сильных сомневаюсь я сильно. )))
beefs
beefs
сегодня в 20:55
ну и насмешил, парниша, где вы такие беретесь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:41
Да и тот сильно сдал последнее время. А остальные после отъезда Миранчука не особо.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:40
Если Ротор побеждает самую сильную команду РПЛ, то чем и как можно, если вообще можно, измерить силу самого Ротора?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:37
В локо сильные игроки, но никак не сильнейшие.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:35
Я только одного знаю,Крыховяк!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:34
И самый крутой нап)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:32
Типа обыграли самых сильных и вот они теневые фавориты РПЛ. Не знал что в Роторе курят всякую дрянь))) 😁
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:28
Самые сильные игроки у того, кто на первом месте.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:27
Кожемякин хотел сказать, что самые сильные игроки собраны в Роторе просто поскромничал.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:25
М-да,умеет человек возвысить свою неожиданную победу! А слабым проигрывают...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:23
ты завязывай с крепким)))
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