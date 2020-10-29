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Влашич рассказал о выступлениях с Милевским за «Хайдук»

сегодня, 18:34

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о совместных выступлениях с нападающим Артёмом Милевским. Футболисты играли в месте за «Хайдук» (2014-2015).

Я был слишком молодым, чтобы тусить с ним. Помню, как они с парнями обсуждали в раздевалке, чем занимались накануне. Но я многого не понимал из этих разговоров.

Артём всегда ко мне хорошо относился. Отлично видел поляну, здорово играл в пас. Когда Милевский только пришел, он был не форме, но потом прибавил.

Его нельзя назвать быстрым или таранным форвардом, но он качественно работал с мячом. И это мне действительно запомнилось в первую очередь, а не что-то ещё.

Ранее полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал слухи о возможном переходе Влашича в «Зенит».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:46
Про каждого, с кем выступал, можно долго рассказывать. Хорошая вьюшка получится...
FROBI
FROBI
сегодня в 18:45
"чем занимались накануне. Но я многого не понимал из этих разговоров."
Поэтому и вырос в игрока покруче Милевского, что "не понимал, чем занимались" )
Big krendel
Big krendel
сегодня в 18:35
Влащич хороший игрок. Тянет коней.
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