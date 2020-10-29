Влашич рассказал о выступлениях с Милевским за «Хайдук»

Полузащитник ЦСКА рассказал о совместных выступлениях с нападающим . Футболисты играли в месте за «Хайдук» (2014-2015).

Я был слишком молодым, чтобы тусить с ним. Помню, как они с парнями обсуждали в раздевалке, чем занимались накануне. Но я многого не понимал из этих разговоров.

Артём всегда ко мне хорошо относился. Отлично видел поляну, здорово играл в пас. Когда Милевский только пришел, он был не форме, но потом прибавил.

Его нельзя назвать быстрым или таранным форвардом, но он качественно работал с мячом. И это мне действительно запомнилось в первую очередь, а не что-то ещё.