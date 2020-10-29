Радимов: «Мне нравится игра „Локомотива“ при Николиче»

Главный тренер «Зенита-2» оценил выступления «Локомотива» и «Краснодара» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, позитивно выделяется «Локомотив». Я думал, что их вынесут и разорвут. А они боролись, очень приятно выглядели. При Николиче они мне вообще нравятся, давно так не играли. Мне кажется, что все перемены и назначение Николича пошли на пользу. Такой «Локо», играющий в футбол, мы очень давно не видели. Поэтому «Локо» очень порадовал. «Краснодару» просто не хватило исполнительского мастерства. Результат, конечно, во многом определила ошибка Сафонова. Ну и достаточно просто посмотреть кто выходит на замену у «Челси», а кто у «Краснодара».