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Радимов: «Мне нравится игра „Локомотива“ при Николиче»

сегодня, 17:25

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил выступления «Локомотива» и «Краснодара» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, позитивно выделяется «Локомотив». Я думал, что их вынесут и разорвут. А они боролись, очень приятно выглядели. При Николиче они мне вообще нравятся, давно так не играли. Мне кажется, что все перемены и назначение Николича пошли на пользу. Такой «Локо», играющий в футбол, мы очень давно не видели. Поэтому «Локо» очень порадовал. «Краснодару» просто не хватило исполнительского мастерства. Результат, конечно, во многом определила ошибка Сафонова. Ну и достаточно просто посмотреть кто выходит на замену у «Челси», а кто у «Краснодара».

Напомним, что «Локомотив» дома уступил «Баварии» (1:2), а «Краснодар» крупно проиграл «Челси» (0:4).

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Killofwrath
Killofwrath ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 17:54
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 17:53
    Собственно это первая игра, где Локо бегал с горящими глазами. Всего несколько дней назад они тухло продули Ротору
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 17:26
    пока рано об этом говорить
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