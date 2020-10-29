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Радимов: «Выход из группы в ЛЧ всё ещё в руках „Зенита“»

сегодня, 17:33
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о поражении «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (0:2).

Выступление в Лиге чемпионов на этой неделе плохое, конечно. Играли с не самыми простыми соперниками, но это не оправдание — ноль очков. «Зенит» расстроил результатом. Что касается игры, то тут просто «Боруссия» слишком хорошо играла, ничего не позволила сделать. Многого от этого матча мы и не ждали. Немцы на ходу. Ещё впереди четыре матча, ключевые матчи с «Лацио». Всё до сих пор в руках «Зенита». Будем верить и болеть.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 18:25
перед матчем с брюгге он сказал что бакланы решат все в первом тайме
газа обнюхался наверно
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:24
Самому то не смешно?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:05
Но выводы и новые решения уже не терпят)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:02
Следующие две игры с Лацио. Что этот говорун скажет после 4 -х игр?
makkie
makkie
сегодня в 17:56
Выход из группы Зенита в одной его руке.
Выход из группы Боруссии, Брюгге и Лацио - в другой руке.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:48
Или матч не смотрел, или от футбола "далёк" настолько, насколько это возможно по максимуму. НО, тренер!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:48, ред.
Радимов, ты какой матч смотрел?)))
у зенита игры нет, тренер физрук, у Дзюбы сели батарейки
За 94 минуты игры с Боруссией - 0 ударов в створ ворот.
О каком выходе из группы можно говорить?
Будет за счастье выбраться с 4- го места хотя бы на третье.
Это вам не в РПЛ где админресурс, фарм клубы и прозенитовские судьи
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 17:47
у спартака и такого нет
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 17:44
Зенит закончил в Лиге чемпионов.
старина
старина
сегодня в 17:41
Соккер,можно забанить Радимова?)
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 17:40
«Выход из группы в ЛЧ всё ещё в руках „Зенита“».......наверно ноги уже ничем не помогут))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:39
"тут просто «Боруссия» слишком хорошо играла"...
Сразу видно эксперт)...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 17:38
аххахаах)))))
Бросай стакан!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:35
Ага, 4 победы и все...
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