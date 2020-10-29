Радимов: «Выход из группы в ЛЧ всё ещё в руках „Зенита“»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о поражении «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (0:2).
Выступление в Лиге чемпионов на этой неделе плохое, конечно. Играли с не самыми простыми соперниками, но это не оправдание — ноль очков. «Зенит» расстроил результатом. Что касается игры, то тут просто «Боруссия» слишком хорошо играла, ничего не позволила сделать. Многого от этого матча мы и не ждали. Немцы на ходу. Ещё впереди четыре матча, ключевые матчи с «Лацио». Всё до сих пор в руках «Зенита». Будем верить и болеть.
газа обнюхался наверно
газа обнюхался наверно
Выход из группы Боруссии, Брюгге и Лацио - в другой руке.
Выход из группы Боруссии, Брюгге и Лацио - в другой руке.
у зенита игры нет, тренер физрук, у Дзюбы сели батарейки
За 94 минуты игры с Боруссией - 0 ударов в створ ворот.
О каком выходе из группы можно говорить?
Будет за счастье выбраться с 4- го места хотя бы на третье.
Это вам не в РПЛ где админресурс, фарм клубы и прозенитовские судьи
у зенита игры нет, тренер физрук, у Дзюбы сели батарейки
За 94 минуты игры с Боруссией - 0 ударов в створ ворот.
О каком выходе из группы можно говорить?
Будет за счастье выбраться с 4- го места хотя бы на третье.
Это вам не в РПЛ где админресурс, фарм клубы и прозенитовские судьи
Сразу видно эксперт)...
Сразу видно эксперт)...
Бросай стакан!
Бросай стакан!