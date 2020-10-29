Радимов: «Выход из группы в ЛЧ всё ещё в руках „Зенита“»

Тренер «Зенита-2» поделился мнением о поражении «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (0:2).

Выступление в Лиге чемпионов на этой неделе плохое, конечно. Играли с не самыми простыми соперниками, но это не оправдание — ноль очков. «Зенит» расстроил результатом. Что касается игры, то тут просто «Боруссия» слишком хорошо играла, ничего не позволила сделать. Многого от этого матча мы и не ждали. Немцы на ходу. Ещё впереди четыре матча, ключевые матчи с «Лацио». Всё до сих пор в руках «Зенита». Будем верить и болеть.