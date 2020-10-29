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Генич: «Не исключаю, что между Семаком и Дзюбой есть конфронтация»

сегодня, 19:03

Известный комментатор Константин Генич предположил, что в «Зените» существует конфликт между главным тренером Сергеем Семаком и капитаном команды Артёмом Дзюбой.

Верю ли я в версию о конфронтации между Дзюбой и Семаком? Не исключаю, что она есть. Но это абсолютно будничная история для любой команды. У тренеров с ведущими игроками часто бывают разногласия по тем или иным моментам, плюс Дзюба не очень любит, когда его меняют или оставляют на скамейке запасных. Сейчас Артём на спаде, однако нельзя забывать, что два чемпионства Семака были добыты при большой помощи Дзюбы. Статус такого игрока чувствуется и в раздевалке, но наладить отношения с ним — тоже педагогический ход тренера. Думаю, какие-то разногласия есть, но это исключительно рабочие моменты, и никаких фраз а-ля: «Тебя здесь не будет, пока я тут тренирую». Всё это быстро сглаживается хорошими матчами, тренировочным процессом или личными встречами-посиделками в рамках поднятия «тим спирита» [командного духа].

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Семак может рассчитывать на полную поддержку со стороны руководства команды.

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Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 19:21
тренеришка с игрочишкой
cаp
cаp
сегодня в 19:18
Надо семаку перед зюбой на колени вставать перед каждым матчем, как вчера краснодар вставал, тогда и конфронтаций не будет.)
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 19:17
А где Гена Орлов???
Что то потерялся после двух поражений зенита!!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:15
После того как отпустил усы Артём сам не свой
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:14
Еврей совсем 56 ?
Какая конфронтация ?
Они просто договорились - я не тренер, а ты не игрок.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 19:10
можно обоих убрать из Зенита? ну и Ерохина ..да что там..и Сутормина за полтос...ну и Оздоева как бонус.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:05
спроси у орла он то знает)))))))))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:04
Не выпускал бы на поле, если была конфронтация
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