Генич: «Не исключаю, что между Семаком и Дзюбой есть конфронтация»

Известный комментатор Константин Генич предположил, что в «Зените» существует конфликт между главным тренером и капитаном команды .

Верю ли я в версию о конфронтации между Дзюбой и Семаком? Не исключаю, что она есть. Но это абсолютно будничная история для любой команды. У тренеров с ведущими игроками часто бывают разногласия по тем или иным моментам, плюс Дзюба не очень любит, когда его меняют или оставляют на скамейке запасных. Сейчас Артём на спаде, однако нельзя забывать, что два чемпионства Семака были добыты при большой помощи Дзюбы. Статус такого игрока чувствуется и в раздевалке, но наладить отношения с ним — тоже педагогический ход тренера. Думаю, какие-то разногласия есть, но это исключительно рабочие моменты, и никаких фраз а-ля: «Тебя здесь не будет, пока я тут тренирую». Всё это быстро сглаживается хорошими матчами, тренировочным процессом или личными встречами-посиделками в рамках поднятия «тим спирита» [командного духа].