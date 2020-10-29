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Селюк: «„Локомотив“ уже дошел до ручки, они радуются поражению»

сегодня, 18:26

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

Мы видим, что российские команды проигрывают в еврокубках, это провал и позор. Основная причина — это российский лимит. «Локомотив» уже дошел до ручки, они радуются поражению. Для меня это странная позиция. Мне интересно, как такими посылами они могут мотивировать своих футболистов. Руководители сказали, что это суперрезультат, это недопустимо. В целом игры в ЛЧ показывают, что сегодняшний российский футбол благодарю лимиту 17+8 — это выстрел в свою же ногу. Надо собраться всем и как скорая помощь провести реинкарнацию в этом регламенте по легионерам. От такого лимита падает уровень всех российских футболистов. Начиная от «Динамо», когда они проиграли грузинам, и заканчивая «Ростовом», который вылетел от «Маккаби». Ситуация идет по наклонной, Россия не набирает очков в копилку УЕФА. Ничья уже не считается счастьем, безусловно, с этим надо что-то решать.

Если бы футболистам «Баварии» сказали обыграть российский клуб со счетом 10:0, то они бы победили с таким счетом «Локомотив». Поэтому не нужно умиляться. Немцы показали свой профессионализм. Дело не в том, что «Локомотив» хорошо сыграл, а в том, что «Бавария» правильно распределяет силы, они малой кровью обыграли «Локомотив.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:18
Локо играл достойно с Баварией, но радоваться минимальному поражению нельзя
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 19:08
правильно сказал
yasukuni
yasukuni ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 19:05
ВСЕ. Почитайте комменты и официальные издания. Надо же! Самоёй Баварии всего в один мяч продули, показав великолепную игру. Так писали абсолютно все, даже на этом сайте.
VAN ARM
VAN ARM ответ FROBI (раскрыть)
сегодня в 19:01
игра покажет)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:00
А кто радовался?
beefs
beefs
сегодня в 18:54
скоро будем радоваться что команды вышли на поле...
FROBI
FROBI ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 18:52
А что было в конкретном матче? Автобус, чтобы минимизировать косяки, не боле. Бавария даже не играла в полную силу, не лучший её матч, но с 3 очками.
А вот Атлетико, исходя из турнирной таблицы, будет играть по-взрослому, и чтой-то Локо - их любимый клиент )
Colchoneros
Colchoneros ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
сегодня в 18:51
Ему уже давно позор!
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 18:49
Все правильно написал ПОЗОР нашему футболу
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 18:48, ред.
Мне смешно слушать экспертов с матч ТВ перед матчами наших клубов в лч!
Ну такое несут!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 18:46
Радовались поражению Локо и быки. Дожили.
VAN ARM
VAN ARM ответ FROBI (раскрыть)
сегодня в 18:45
разговор о конкретном матче)) если брать в целом то конечно бледный вид но последняя игра это другое))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:45
Селюк как был злобной стервой так ей и остался, мстит всем кто его обидел, не купил его ненужный товар из Африки.
Покажи мне кто в Локо радуется поражению? Все отмечают, что с лучшим клубом Европы и скорее всего мира, Локо не выглядел мальчиками для битья, а наоборот без страха перед авторитетами, особенно радостно за молодых.
Да, что бы тебя бабайка унёс, в Африку!!!
alex074
alex074
сегодня в 18:45
Полностью согласен. В данном конкретном случае, Бавария, по максимуму экономя силы, можно сказать не напрягаясь обыграла Локо. Она позволила и себе расслабиться и позволила Локо играть на контратаках. А теперь все трубят, что хороший футбол показал Локомотив против одного из лучших клубов европы. И радуются поражению, хоть и такому, типа достойному. Не даром говорят, что команда играет так, как позволяет её соперник, вот Бавария и позволила Локо так играть...
Faustello
Faustello
сегодня в 18:41, ред.
У Селюка клиенты из Африки, поэтому лимит ему не удобен. Но по факту его интересы тут совпадают с реалиями, лимит - зло. Сделайте обязаловку по доморощенным (именно доморощенным) в заявке и дайте больше поддержки всем этим молодежным командам (их сейчас три уровня получается М, U19 и U17 если я не путаю)
FROBI
FROBI ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 18:41
В каком месте неотстойной?
Наоборот все эти матчи показали: тут недобегают, там пасуют мимо кассы, исполнение ударов мама-не-горюй, отбор никакой.
Нет исполнения - нет игры. Ну а то что они стараются-пыжатся изо всех сил... похвально, конечно, но весьма далеко от профессионализма.
112910415
112910415
сегодня в 18:40
всё же играли неплохо и результат не позорный
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:38
любая команда рпл перед матчем лч: "лишь бы не проиграть разгромно"
VAN ARM
VAN ARM ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:36
ну да прям в центральном круге))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:35
а ты правда идиот или прикидываешься)))))))))) радуются игре а не результату , а она была далеко не отстойной)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:29
Надо отменить лимит и взять негров у Селюка. Ну и в довершение их натуролизовать)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:28
Хоть чему-то надо радоваться.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:27
Как далеки мы от грандов стали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:27
Печальное зрелище!
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