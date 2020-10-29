Селюк: «„Локомотив“ уже дошел до ручки, они радуются поражению»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

Мы видим, что российские команды проигрывают в еврокубках, это провал и позор. Основная причина — это российский лимит. «Локомотив» уже дошел до ручки, они радуются поражению. Для меня это странная позиция. Мне интересно, как такими посылами они могут мотивировать своих футболистов. Руководители сказали, что это суперрезультат, это недопустимо. В целом игры в ЛЧ показывают, что сегодняшний российский футбол благодарю лимиту 17+8 — это выстрел в свою же ногу. Надо собраться всем и как скорая помощь провести реинкарнацию в этом регламенте по легионерам. От такого лимита падает уровень всех российских футболистов. Начиная от «Динамо», когда они проиграли грузинам, и заканчивая «Ростовом», который вылетел от «Маккаби». Ситуация идет по наклонной, Россия не набирает очков в копилку УЕФА . Ничья уже не считается счастьем, безусловно, с этим надо что-то решать.

Если бы футболистам «Баварии» сказали обыграть российский клуб со счетом 10:0, то они бы победили с таким счетом «Локомотив». Поэтому не нужно умиляться. Немцы показали свой профессионализм. Дело не в том, что «Локомотив» хорошо сыграл, а в том, что «Бавария» правильно распределяет силы, они малой кровью обыграли «Локомотив.