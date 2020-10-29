Селюк: «Даже Почеттино мало что сможет изменить в „Зените“»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что «Зенит» может уволить главного тренера . Кроме того, Селюк оценил возможность прихода в питерский клуб экс-наставника «Тоттенхэма» .

У нас очень плохая физическая подготовка, нужно больше игр, чтобы футболисты были готовы к такому режиму и графику. Тут дело не в Семаке, он хороший тренер, но смешно видеть скамейку, где там у него 20 помощников. Мне кажется, они уже сами запутываются, когда тренер говорит своё видение на матч. Нужно больше усердий и желания на поле, это не чемпионат России, это большой турнир [Лига чемпионов], где собраны лучшие команды Европы.

Почеттино в «Зените?» Это топовый тренер, который умеет делать результат. Он на слуху, но я не думаю, что он захочет прийти в «Зенит». Потому что у него море предложений от топ-клубов, он не будет думать о том, как тренировать 17 российских футболистов. Да и такой топовый тренер мало что может изменить. В первую очередь в такой ситуации нужно спрашивать с себя. Многие футболисты «Зенита» ходят вальяжные, а надо работать, бегать и выполнять большую черновую работу. Я не удивлюсь, если «Химки» обыграют в ближайшем матче «Зенит».