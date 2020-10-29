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Селюк: «Даже Почеттино мало что сможет изменить в „Зените“»

сегодня, 17:42

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что «Зенит» может уволить главного тренера Сергея Семака. Кроме того, Селюк оценил возможность прихода в питерский клуб экс-наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

У нас очень плохая физическая подготовка, нужно больше игр, чтобы футболисты были готовы к такому режиму и графику. Тут дело не в Семаке, он хороший тренер, но смешно видеть скамейку, где там у него 20 помощников. Мне кажется, они уже сами запутываются, когда тренер говорит своё видение на матч. Нужно больше усердий и желания на поле, это не чемпионат России, это большой турнир [Лига чемпионов], где собраны лучшие команды Европы.

Почеттино в «Зените?» Это топовый тренер, который умеет делать результат. Он на слуху, но я не думаю, что он захочет прийти в «Зенит». Потому что у него море предложений от топ-клубов, он не будет думать о том, как тренировать 17 российских футболистов. Да и такой топовый тренер мало что может изменить. В первую очередь в такой ситуации нужно спрашивать с себя. Многие футболисты «Зенита» ходят вальяжные, а надо работать, бегать и выполнять большую черновую работу. Я не удивлюсь, если «Химки» обыграют в ближайшем матче «Зенит».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:15
Семаку нужны не 20 помощников, а 20 погонщиков. Для стимулирования усердия и желания у элиты российских ногомячистов. За вальяжность батогами бить. А видение игры надо доводить не до помощников, а до самих футболистов. Хотя какое у Семака видение уже все прекрасно знают. Да отмените вы уже лимит, качественные российские футболисты появляются только в конкурентной среде. Русский менталитет - на халяву и зачем напрягаться, когда и так все есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:15
Наборслов.
зениту нужен был влашич
Q-J-G
Q-J-G ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:12
Есть только один вариант:Тёму, играющим тренером... Ему даже ничего не надо будет говорить, команда всё, что надо делать, прочитает у него на лице...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:06
Дети лимита самые богатые и самые бесполезные для страны и морали государства.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:04
"а надо работать, бегать и выполнять большую черновую работу." Жаль потом не добавил, что для этого дела у него есть с десяток афроамериканцев, готовых все это выполнять за бесплатный комплексный обед, и он их готов предоставить в распоряжение "Зенита" по сходной цене.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:59
Богданыч на сегодня ЛУЧШИЙ!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:59
поэтому дзюба в ттх не пошел, он почета ждет все это время/))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 17:57
В Семака верим!!
У него супер тактика,трехэтажный троллейбус! Оставьте.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:55
. "Многие футболисты «Зенита» ходят вальяжные, а надо работать, бегать и выполнять большую черновую работу". А зачем? Бабло сыплется, здоровье дороже, зачем напрягаться?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:54
Селюк: "Даже Почеттино мало что сможет изменить в Зените. Не то что мои негры"
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:53
Только шоколадные звезды от селюка исправят положение)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:51
Семак...
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:51, ред.
Из пяти предсказанных мною матчей Зенит проиграл три. Осталось сыграть два и их выиграть. Будет счет 3-2.Что то не верится, продуют 4 или 5 из пяти.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Big krendel (раскрыть)
сегодня в 17:47
В Локо тянут, в Краснодаре тянут а в Зените не могут!!!) На удивление в Локо и Краснодаре именно паспортисты и тянут! А в Зените зажравшиеся негры!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:45
зениту уже даже Почеттино не поможет.
Faustello
Faustello ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:44
Он спит и видит)))
Big krendel
Big krendel
сегодня в 17:43
Наши паспортисты не тянут Лигу чемпионов. Все из за лимита на легов
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:43
Селюку в Зенит, срочно!!!
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