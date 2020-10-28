Тебас: «Суперлига погубит „Барселону“. Неудачное заявление Бартомеу»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал в своём твиттере заявление президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу о том, что клуб принял предложение стать участником европейской Суперлиги. Бартомеу сообщил об этом сразу после объявления о своей отставке.

Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в «Барселоне» о том, что клуб присоединится к хлипкому, несуществующему турниру, который их только погубит. Это лишь подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный конец для президента, который был успешен, но в последнее время наделал кучу ошибок.