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Тебас: «Суперлига погубит „Барселону“. Неудачное заявление Бартомеу»

сегодня, 06:30

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал в своём твиттере заявление президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу о том, что клуб принял предложение стать участником европейской Суперлиги. Бартомеу сообщил об этом сразу после объявления о своей отставке.

Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в «Барселоне» о том, что клуб присоединится к хлипкому, несуществующему турниру, который их только погубит. Это лишь подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный конец для президента, который был успешен, но в последнее время наделал кучу ошибок.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:45
забудем про бывшего :
другие люди решат по-своему
Mangur
Mangur
сегодня в 06:45
Суперлига денежное мероприятие, доя футбола губительно
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:42
Непонятно зачем он это брякнул. Хотел наверное отвлечь внимание от своей собственной отставки.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:37
Хорошо сказал....есть о чем подумать...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:31
Посмотрим, со временем, что и как будет....
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