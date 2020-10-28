Месси победил Бартомеу, но светлое будущее для «Барсы» наступит нескоро

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сегодня, 16:32

Главный «злодей» и его банда покинули клуб, а «Соккер.ру» предлагает болельщикам «Барселоны» набраться спокойствия.

Вряд ли в Каталонии что-то знают о Бармалее — африканском разбойнике и каннибале, персонаже сказок Корнея Чуковского, а ведь именно такое меткое прозвище получил среди русскоязычных фанатов «Барселоны» одиозный президент Хосеп Бартомеу. Книжный Бармалей, в конце концов, отказался от злодеяний и перешел на сторону доброго доктора Айболита, но репутация футбольного деятеля такова, что «хорошие» его не примут в свои ряды, какими бы искренними и глубокими ни были раскаяния.

Впрочем, Бартомеу и не собирается раскаиваться: кажется, он до сих пор убежден, что строил отличный проект в «Барселоне», из которой еще в понедельник он не собирался уходить, а во вторник объявил о своей отставке во время 35-минутной пресс-конференции. На самом деле, Хосепа вынудили уйти, он просто сделал это наименее позорным образом, не дожидаясь неизбежного вотума недоверия. При этом Бартомеу во время прощания то ли кинул себе спасательный круг, которым планирует воспользоваться, то ли просто решил громко хлопнуть дверью, заявив:

«Барселона» приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге. Это гарантирует финансовое благополучие клуба в будущем.

Никакого громкого хлопка в действительности, конечно же, не вышло. В русском языке есть поговорка о луже, в которой определенным образом создается бурление — так вот, она здесь подходит идеально. Во-первых, странно слышать о выборе клубом, по сути, нового будущего из уст политического трупа. Во-вторых, имеют ли вообще хоть какую-то силу заключенные им накануне ухода из клуба договоренности? В-третьих, Суперлига — это нечто далекое, волшебное и написанное вилами на воде, к чему у УЕФА категорически отрицательное отношение. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не смог промолчать и покрутил пальцем у виска Бартомеу:

Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в «Барселоне» о том, что клуб присоединится к хлипкому, несуществующему турниру, который их только погубит. Это лишь подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный конец для президента, который был успешен, но в последнее время наделал кучу ошибок.

Но понять ход мыслей и устремлений мистера Бартомеу довольно легко, ведь он представляет тип человека, готового на любые авантюры ради сохранения власти. А заявление о вступлении «Барсы» в Суперлигу — подготовка к возвращению в президентское кресло. Может быть, не сразу, а через несколько лет, но сомнений нет: Бартомеу не оставит каталонский клуб в покое, раз он во время прощальной пресс-конференции начал кампанию под названием «Суперлига спасет „Барселону“ и гарантирует ей светлое будущее».

По всей видимости, Бартомеу видит себя ключевой и незаменимой фигурой, которая должна обеспечить взаимодействие «Барселоны» со спасительным проектом «Суперлига». Самое забавное, что спасать «Барсу» действительно необходимо. От последствий управленческой деятельности Хосепа Бартомеу и его администрации. Недавно стало известно, что чистый долг клуба за последний год вырос с 217 миллионов евро до 488 миллионов — более, чем вдвое. Конечно, ударил по «Барсе» и коронавирусный кризис, но обстоятельства непреодолимой силы не снимают ответственности с руководства, тем более что этой тенденции не один год.

Добрый доктор Бартомеу годами расшатывал «Барселону» изнутри, помогал развиться синдрому финансового дефицита, а теперь заявляет о том, что у него есть лекарство? Неужели кто-то ему еще верит? Так или иначе, дорогой Хосеп заминировал «Барсу» непосредственно перед своим уходом из клуба: в понедельник совет директоров утвердил требования для участия в будущей Европейской Суперлиге. Конечно, это соглашение должно быть ратифицировано новым президентом, после чего будет большое голосование членов клуба, но рассчитывает же на что-то Бартомеу, иначе зачем в последний день работы протаскивать через совет директоров настолько масштабное решение?

Разгадка может заключаться в том, что у Бартомеу по-прежнему остаются влиятельные друзья. Например, в ФИФА . Европейская Суперлига — это проект, который развивается с благословения ФИФА , мечтающей перехватить у УЕФА жирный денежный поток от самого финансово успешного футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов. Джанни Инфантино делает честное лицо и заявляет, что его интересует расширенный Клубный чемпионат мира, а не Суперлига, но верить на слово футбольным чиновникам… сами знаете.

Но вернемся к нашему Бартомеу. Утвердив вступление «Барселоны» в Суперлигу и объявив об этом во время своей последней пресс-конференции в качестве президента клуба, Хосеп, по сути, объявил себя амбассадором грядущей Суперлиги и пообещал сохранить свое влияние на «Барсу» даже без президентского поста. Рано пить шампанское, рано праздновать уход Бартомеу и радоваться, что теперь Месси точно останется в клубе. Когда уходит плохой руководитель, его преемника автоматически считают спасителем. А что если «Барсу» возглавит кто-то хуже или банальный ставленник отошедшего в тень президента? Свою официальную работу в «Барсе» Бартомеу завершил такими словами:

Для меня было честью служить клубу. Я старался действовать ответственно и честно. Я надеюсь, что со временем то, что мы сделали, будет оценено по достоинству.

Но почему-то сложилось стойкое впечатление, что для него это еще не конец.