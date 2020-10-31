Мата — об уходе из «Челси»: «У меня никогда не было конфликта с Моуриньо»

Полузащитник Хуан Мата рассказал о своём переходе из «Челси» в «Манчестер Юнайтед», который состоялся в январе 2014 года. Испанец был одним из лучших игроков лондонского клуба, однако оказался не нужен , который возглавил «синих» летом 2013 года. Мата был продан в «Манчестер Юнайтед» за 37,1 млн фунтов стерлингов.

Тогда вся эта ситуация была сложной для меня, потому что в сезоне 2011/12 всё было замечательно. Мои дела шли отлично и в следующем сезоне, который, вероятно, был моим лучшим сезоном с точки зрения количества сыгранных игр и удовольствия, которое я получал на поле. В конце сезона 2012/2013 мы выиграли Лигу Европы с Рафой Бенитесом в качестве тренера. У меня всё было отлично и на личном уровне.

Но потом в клуб пришёл Жозе, у него было другое видение футбола, а мои игровые качества не подходили под его игровую модель. Вот и всё. Я стал играть не так часто, как раньше. Между нами никогда не было конфликтов, как говорили некоторые в то время, но отсутствие игровой практики было для меня проблемой.

Я был лучшим игроком сезона последние два года до его [Жозе] прихода в «Челси», сыграв почти 70 матчей в сезоне 2012/13. Я чувствовал себя важным игроком команды, но всё изменилось, мне пришлось снова проявлять себя. После прихода Жозе я пробыл в «Челси» всего полгода.